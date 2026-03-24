Club Med vai além dos hóspedes e promete escola de hotelaria em Gramado

Gramado (RS)* - Depois de inaugurar três hotéis de luxo no Brasil, a rede hoteleira Club Med está mais que pronta expandir os negócios — dessa vez, na serra gaúcha. Na última sexta-feira, 20, a empresa realizou uma cerimônia que marca o início das obras do Club Med Gramado, modelo de cinco estrelas previsto para junho de 2027.

O hotel marca a estreia da chancela Exclusive Collection na América do Sul, que representa o ápice da sofisticação e serviço personalizado da rede. Será o coração do complexo o Sirena Gramado, um projeto que supera R$ 1 bilhão em investimentos e ocupa 200 mil m² de uma área total preservada que soma mais de 2 milhões de m².

A inauguração busca também elevar o sarrafo da hospitalidade brasileira para um patamar global de experiência all-inclusive. Em entrevista coletiva, Janyck Daudet, CEO do Club Med para a América Latina e Stéphane Maquaire, CEO global da rede, destacaram que pretendem abrir uma escola de hotelaria na cidade, aberta a todos, para formação de novos profissionais na serra gaúcha.

Gramado é hoje um dos principais destinos turísticos do país. Registrou uma recuperação vigorosa em 2025, após as enchentes do Rio Grande do Sul, com 7,9 milhões de turistas — um salto de 20,7% em relação ao ano anterior, próximo do recorde de 2023.

"A presença do Club Med vai certamente posicionar Gramado de forma ainda mais destacada nacionalmente e internacionalmente para a atração de turistas. Isso nos dá uma oportunidade de atrair pessoas com ticket médio ainda mais alto, que vão gastar mais aqui e vão movimentar a nossa economia", disse o governador Eduardo Leite, que esteve no evento de inauguração das obras.

Executivos do Club Med, do DC Set Group e da Star Ópera Incorporadora se reúnem com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para lançamento da pedra fundamental do novo Club Med Gramado. Crédito: Rafael Cavalli (Rafael Cavalli)

Design francês com alma gaúcha

Pilar central da experiência Club Med, um dos principais destaques do novo hotel de Gramado será a oferta gastronômica, com valorização dos produtores locais. O resort contará com estações dedicadas, como a Wine Experience, com um sistema de taps permitirá ao hóspede descobrir a evolução e a sofisticação dos vinhos produzidos no Rio Grande do Sul.

Como nos demais hotéis da rede, haverá um restaurante de especialidade francesa. Mas a curadoria gastronômica inclui espaços temáticos que homenageiam as heranças gaúcha, italiana, alemã e portuguesa. Para complementar o roteiro, haverá uma chocolateria artesanal com oficinas para crianças e o Café Experience, com grãos especiais que mudam a cada temporada.

Para o lazer, o complexo oferecerá desde quadras de beach tennis e padel até um hub de wellness completo, com spa, piscina coberta e salas de yoga. O hotel terá também uma parceria com a DC Set Group, empresa responsável por trazer ao Brasil marcas como os festivais Tomorrowland Brasil e Planeta Atlântida e exposições imersivas como Van Gogh, Stranger Things e Mundo Pixar.

Fora dos limites do complexo, os hóspedes terão acesso facilitado à maior pista de esqui artificial da América Latina, parque de arborismo e trilhas de contemplação.

A estética do projeto leva a assinatura do designer francês Marc Hertrich, conhecido pela habilidade em equilibrar a elegância europeia com elementos da identidade local. Além das 250 acomodações tradicionais, o projeto prevê 20 villas exclusivas — unidades independentes com cozinha, lareira e terraço, voltadas para quem busca a privacidade de uma residência com todas as conveniências de um hotel cinco estrelas.

A arquitetura, a cargo do escritório UNYT, foi pensada para resguardar a memória do território. O plano diretor considera os caminhos e traçados preexistentes no terreno para minimizar o impacto sobre o solo. Segundo Jaime Sirena, CEO do Sirena Gramado, a ideia é criar uma "nova centralidade" na cidade, unindo urbanismo sustentável e entretenimento de luxo.

A faixa de preço das casas varia entre 4 a 5 milhões de reais. Já as diárias no resort partirão de mil reais.

Club Med no Brasil

Gramado será o quarto hotel Club Med no Brasil, e deve gerar cerca de 600 empregos diretos — 90% dessas vagas serão destinadas a profissionais da região. O foco do local ainda mora nos grandes eventos — casamentos, sobretudo, que representaram 8% do faturamento da rede no Brasil em 2025.

“Gramado é um destino maravilhoso para casamentos. A cidade tem uma energia única, com sua arquitetura charmosa, gastronomia requintada e a natureza deslumbrante. Estamos criando o Club Med Gramado com um foco especial em casamentos, oferecendo aos noivos e convidados uma experiência de luxo completa, desde a cerimônia até a recepção. Nosso objetivo é fazer de cada casamento um evento inesquecível”, disse Daudet em entrevista à EXAME ao final do ano passado.

Assim como nas outras unidades, o hotel em Gramado também oferecerá pacotes exclusivos para casamentos e opções de atividades para os convidados. Cerca de 15% dos convidados dos casamentos realizados nos resorts se tornam futuros hóspedes da rede.

*A repórter viajou a convite do Club Med