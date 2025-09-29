Relógio ou console? Tetris chega ao pulso com novo smartwatch My Play Watch

O My Play Watch lançou sua terceira versão que deve animar os fãs de jogos clássicos de videogame. Depois de Space Invaders e Atari 2600, o smartwatch agora vem com o jogo Tetris integrado ao dispositivo.

O relógio foi desenvolvido em parceria com a The Tetris Company e não tem conectividade com smartphones. Ele oferece funções básicas de hora, calendário e mostradores personalizáveis com temática Tetris, além de permitir jogar o clássico jogo em dois modos: maratona e quebra-cabeça.

O relógio inteligente está disponível para pré-venda na Amazon dos EUA por US$ 79,99, com entrega prevista para outubro. É possível trocar a pulseira, e o design se assemelha a outros smartwatches quadrados do mercado, com cantos arredondados e tela sensível ao toque de 1,91 polegada (aprox. 5 cm).

Recursos de monitoramento

O Tetris: My Play Watch inclui monitoramento de atividades físicas, como contagem de passos e frequência cardíaca. Todos os dados são armazenados apenas no dispositivo, sem integração com aplicativos externos.

A jogabilidade é adaptada para a tela pequena: peças do Tetris são movidas por gestos de deslizar e giradas com toques na tela, semelhante às versões mobile do jogo. Diferente de modelos anteriores da linha, a coroa do relógio não é usada para jogar, servindo apenas para navegar na interface.

Modelos anteriores

O Tetris: My Play Watch é a terceira versão da linha My Play, que anteriormente lançou modelos inspirados em Space Invaders e Atari 2600. O dispositivo combina funções de smartwatch com experiência de jogo portátil, mas não permite envio de mensagens ou compartilhamento de pontuações com amigos.