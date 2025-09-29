Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Relógio ou console? Tetris chega ao pulso com novo smartwatch My Play Watch

Dispositivo combina diversão e monitoramento básico de da saúde, sem notificações de celular

(Divulgação/Divulgação)

(Divulgação/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06h27.

O My Play Watch lançou sua terceira versão que deve animar os fãs de jogos clássicos de videogame. Depois de Space Invaders e Atari 2600, o smartwatch agora vem com o jogo Tetris integrado ao dispositivo.

O relógio foi desenvolvido em parceria com a The Tetris Company e não tem conectividade com smartphones. Ele oferece funções básicas de hora, calendário e mostradores personalizáveis com temática Tetris, além de permitir jogar o clássico jogo em dois modos: maratona e quebra-cabeça.

O relógio inteligente está disponível para pré-venda na Amazon dos EUA por US$ 79,99, com entrega prevista para outubro. É possível trocar a pulseira, e o design se assemelha a outros smartwatches quadrados do mercado, com cantos arredondados e tela sensível ao toque de 1,91 polegada (aprox. 5 cm).

Recursos de monitoramento

O Tetris: My Play Watch inclui monitoramento de atividades físicas, como contagem de passos e frequência cardíaca. Todos os dados são armazenados apenas no dispositivo, sem integração com aplicativos externos.

A jogabilidade é adaptada para a tela pequena: peças do Tetris são movidas por gestos de deslizar e giradas com toques na tela, semelhante às versões mobile do jogo. Diferente de modelos anteriores da linha, a coroa do relógio não é usada para jogar, servindo apenas para navegar na interface.

Modelos anteriores

O Tetris: My Play Watch é a terceira versão da linha My Play, que anteriormente lançou modelos inspirados em Space Invaders e Atari 2600. O dispositivo combina funções de smartwatch com experiência de jogo portátil, mas não permite envio de mensagens ou compartilhamento de pontuações com amigos.

Acompanhe tudo sobre:RelógiosJogos

Mais de Tecnologia

Por que Apple e Nvidia querem ‘salvar’ a Intel?

Brasileiros vencem competição nuclear na Rússia com projeto de base lunar sustentável

Por que esse anel virou o novo fetiche dos CEOs

Unitree anuncia novo robô humanoide de 1,8 metro e acelera plano de IPO na China

Mais na Exame

Mercados

Ações da GSK sobem com escolha 'interna' para novo CEO

Negócios

‘O agro brasileiro é, sim, sustentável’, diz CEO da Bayer

Brasil

Bebidas alcoólicas em estádios de SP? Alesp discute liberação em audiência pública

Tecnologia

Por que Apple e Nvidia querem ‘salvar’ a Intel?