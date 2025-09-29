Consórcio compra Electronic Arts por US$ 55 bilhões; dona de The Sims e Battlefield sairá da bolsa

A Electronic Arts (EA) será retirada da bolsa em um dos maiores negócios já feitos no setor de games: um consórcio formado pela Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners vai pagar US$ 55 bilhões pela companhia.

O contrato prevê que os acionistas recebam US$ 210 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 25% sobre o valor dos papéis antes da divulgação das negociações.

Pressão do mercado e franquias bilionárias

A venda acontece em um momento estratégico para a EA, que aposta no lançamento de “Battlefield 6” para manter relevância em um mercado cada vez mais dependente de franquias estáveis e reconhecidas.

Com a operação, a empresa se junta a uma lista de transações bilionárias que têm redesenhado o setor, como a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e da Zynga pela Take-Two Interactive.