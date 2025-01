Reino Unido implementará IA em serviços públicos para torná-los 'mais humanos'

O Reino Unido implementará inteligência artificial (IA) em seus serviços públicos para torná-los “mais humanos”, anunciou nesta segunda-feira, 13, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante o lançamento do Plano de Ação de IA do país. O objetivo é consolidar o Reino Unido como uma superpotência mundial no setor de IA.

Segundo Starmer, a “ironia da IA” está em sua capacidade de tornar os serviços públicos mais humanos, acelerando processos e economizando recursos. O plano inclui 50 recomendações, elaboradas por Matt Clifford, presidente da Agência de Pesquisa e Invenção Avançadas (Aria).

Entre as iniciativas, o governo buscará atrair empresas de IA, oferecendo incentivos para que desenvolvam seus negócios no país. A estimativa é de que 14 bilhões de libras sejam investidos, resultando na criação de 13.250 empregos.

Zonas de crescimento e supercomputadores

Para tornar o Reino Unido irresistível para empresas de tecnologia, serão criadas “zonas de crescimento de IA”, começando por Culham, em Oxfordshire. Estas áreas terão infraestruturas modernizadas, como centros de dados e redes elétricas otimizadas, especialmente em regiões desindustrializadas.

Outro destaque do plano é a construção de um supercomputador capaz de “jogar xadrez meio milhão de vezes por segundo”. A máquina, prevista para estar em operação até 2030, terá sua capacidade aumentada em 20 vezes, impulsionando o desenvolvimento tecnológico.

IA no dia a dia e na segurança

Nos serviços públicos, a IA poderá economizar centenas de milhares de horas por meio de soluções como:

Identificação de pacientes que provavelmente faltarão a consultas;

Redução de processos burocráticos em centros de emprego;

Apoio no combate à evasão fiscal;

Diminuição do tempo de assistentes sociais com papeladas.

Starmer também destacou o pioneirismo do Reino Unido ao criar o Instituto de Segurança de Inteligência Artificial, a primeira instituição dedicada a garantir a segurança dessa tecnologia.

Liderança e regulação global

O governo formará uma equipe para manter o país na liderança tecnológica, incluindo nomes como o Prêmio Nobel de Química Demis Hassabis, defensor da regulamentação global da IA. O compromisso britânico visa não apenas impulsionar a economia, mas também mitigar os riscos associados ao uso da IA, promovendo inovações seguras e responsáveis.