Redmi Note 13 ou Samsung Galaxy S23: qual vale mais a pena na Black Friday?

Ao analisar o Redmi Note 13 e o Samsung Galaxy S23, é possível identificar que ambos são voltados para públicos diferentes. Enquanto o Galaxy S23 aposta em tecnologia de ponta e design premium, o Redmi Note 13 busca oferecer um bom equilíbrio entre desempenho e preço acessível. Veja a seguir os principais destaques de cada modelo.

Tela

O Redmi Note 13 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e resolução FHD+ (2400 x 1080 pixels). Essa configuração é ideal para quem gosta de consumir conteúdo multimídia e busca uma experiência visual fluida e vibrante em uma tela maior.

O Samsung Galaxy S23, por outro lado, conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,1 polegadas, também com taxa de atualização de 120Hz e suporte a HDR10+. Sua resolução (1080 x 2340 pixels) é ligeiramente superior, e a tecnologia de tela proporciona cores mais vivas e maior contraste, especialmente em ambientes muito iluminados. A tela mais compacta é ideal para quem prefere um dispositivo mais portátil.

Câmeras

O Redmi Note 13 vem equipado com uma câmera traseira tripla, com sensor principal de 108 MP, uma lente ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Essa configuração entrega fotos de alta resolução e versatilidade em diferentes condições de luz.

O Galaxy S23 também oferece um conjunto triplo de câmeras, mas com um sensor principal de 50 MP, acompanhado de uma lente telefoto de 10 MP (com zoom óptico) e uma ultrawide de 12 MP. Apesar da resolução menor, o sistema de câmeras do S23 é mais avançado, com estabilização ótica de imagem (OIS) e melhores opções para capturar detalhes em diferentes cenários. A câmera telefoto é um diferencial para quem gosta de zoom de qualidade.

Desempenho

O Redmi Note 13 é alimentado pelo processador Snapdragon 685 e oferece até 8GB de RAM. Embora seja eficiente para tarefas diárias e alguns jogos, não é a melhor escolha para atividades que demandam alto desempenho gráfico.

O Galaxy S23, por sua vez, é equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, um dos processadores mais potentes disponíveis. Com 8GB de RAM, o dispositivo é uma excelente opção para multitarefas, jogos pesados e aplicativos exigentes. Para quem busca um desempenho premium, o S23 é uma escolha melhor.

Bateria

O Redmi Note 13 possui uma bateria de 5000 mAh, garantindo longa autonomia para um dia de uso intenso. Ele também suporta carregamento rápido de 33W, permitindo recargas ágeis.

Já o Galaxy S23 conta com uma bateria de 3900 mAh, menor em comparação ao Note 13, mas sua eficiência energética compensa a diferença. Ele suporta carregamento rápido de 25W, sendo ideal para quem utiliza o aparelho de forma moderada a intensa.

Ficha técnica do Galaxy S23

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões: 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g

146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g Tela: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz

Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz Câmera traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide)

50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) Câmera frontal: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Bateria: Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W

Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional: Android 13, One UI 5.1

Android 13, One UI 5.1 Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Resistência: IP68 (resistente à poeira e à água)

IP68 (resistente à poeira e à água) Segurança: Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial

Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes estéreo

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador: Snapdragon 685

Snapdragon 685 Memória: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera traseira: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional: MIUI 14

MIUI 14 Conectividade: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência: IP54 (resistente a respingos)

IP54 (resistente a respingos) Segurança: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Com informações de Xiaomi.