CEO da OpenAI, do ChatGPT, pode ganhar US$ 435 milhões com IPO do Reddit

Sam Altman, CEO da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, pode ganhar um bom dinheiro com o IPO da rede social Reddit, programado para acontecer em março. Altman tem 8,7% da empresa, o terceiro maior acionista, segundo revelou a própria companhia na quinta-feira.

Conforme a Bloomberg revelou em documento, a empresa espera levantar ao menos US$ 5 bilhões com a oferta de ações. Com isso, a fatia de Altman, que consiste em 789,456 ações do tipo Classe A e B, valeria algo em torno de US$ 435 milhões.

Não está claro se Altman pretende vender suas ações, mas o valor de sua participação ressalta até que ponto o executivo de tecnologia de 38 anos emergiu como um dos empreendedores mais influentes do Vale do Silício.

A associação de Altman com o Reddit remonta pelo menos a 2014, quando ele começou a investir na empresa. Ele voltou a colocar dinheiro no Reddit em julho de 2017, quando a empresa foi avaliada em US$ 1,8 bilhão, de acordo com a Axios.

Altman também foi diretor do conselho do Reddit por sete anos, servindo até 2022. Durante esse período, a rede passou por várias mudanças internas com um elenco rotativo de CEOs, incluindo Yishan Wong e Ellen Pao. O próprio Altman atuou como CEO do Reddit em 2014 por pouco mais de uma semana após a renúncia de Wong.

Fundado em 2005, o Reddit tem 76 milhões de usuários únicos diários e registrou US$ 804 milhões em receitas no ano passado, crescimento de 21% sobre 2022.