Reddit flerta com IPO próximo de US$ 15 bilhões para 2024

O fórum de rede social Reddit, com sede em São Francisco, está em negociações avançadas para uma oferta pública inicial (IPO). Fundada em 2005 por Steve Huffman, Aaron Swartz e Alexis Ohanian, com intenções sem fins-lucrativos, a empresa considera a possibilidade de abrir seu capital já no primeiro trimestre do próximo ano.

Em dezembro de 2021, o Reddit já havia dado um passo importante nessa direção ao submeter confidencialmente um rascunho de declaração de registro à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Entretanto, esses planos não se concretizaram na época.

Esse movimento ocorreu poucos meses após a empresa ter arrecadado um financiamento significativo de US$ 410 milhões liderado pela Fidelity, avaliando a companhia em US$ 10 bilhões. Na ocasião, havia planos de concluir a rodada de financiamento, uma Série F, totalizando US$ 700 milhões.

Posteriormente, em janeiro de 2022, o Reddit deu um passo adicional ao contratar Morgan Stanley e Goldman Sachs para trabalhar na listagem. Naquele momento, a empresa considerava uma valoração de até US$ 15 bilhões.

Ainda não está claro qual seria a valoração da empresa para a abertura de capital no próximo ano, caso o processo seja efetivado.