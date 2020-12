Reddit comprará Dubsmash, rival do TikTok

O Reddit disse no domingo que comprará a plataforma de vídeos curtos Dubsmash, tornando-se a mais recente empresa a se expandir em um mercado dominado pelo aplicativo chinês TikTok.

Os detalhes financeiros do negócio não foram divulgados, mas uma porta-voz do Reddit disse que a aquisição foi baseada em uma combinação de dinheiro e ações.

O sucesso do TikTok, de propriedade da ByteDance, levou muitas empresas de mídia social a adicionar serviços de vídeos curtos às suas plataformas, com o Snapchat lançando o “Spotlight” em novembro e o Facebook lançando globalmente o “Instagram Reels” no início deste ano.

O Reddit disse que o negócio dará a seus usuários, que já podem enviar e transmitir vídeos, acesso às ferramentas de edição e criação de vídeos do Dubsmash.

A empresa acrescentou que o Dubsmash manterá sua própria plataforma e marca.