Receita de jogos chineses cai 3,3% no primeiro semestre

A receita de vendas de jogos fabricados na China caiu 3,3%, para 117,7 bilhões de yuans (US$ 16,2 bilhões), na primeira metade deste ano, principalmente devido à queda de receita de alguns produtos mais antigos de destaque.

A receita total de vendas de jogos na China aumentou 2,1%, para 147,3 bilhões de yuans, nos seis meses encerrados em 30 de junho, em comparação com o ano anterior, de acordo com um relatório divulgado hoje pela China Audio-Video and Digital Publishing Association.

Os mercados de jogos bidimensionais e casuais móveis da China encolheram, mostrou o relatório. A receita de vendas do primeiro segmento caiu 5,4%, para 15,8 bilhões de yuans (US$ 2,2 bilhões), principalmente porque os principais jogos mais antigos chegaram ao fim, enquanto a receita do segundo segmento caiu 4%, para 16 bilhões de yuans.

O mercado de jogos móveis da China registrou receita de vendas de 107,6 bilhões de yuans no primeiro semestre, aumento de 0,8% em relação ao ano anterior, representando 73% do total, com ligeira queda na proporção. A receita de vendas de jogos para computador aumentou 2,5%, para 33,8 bilhões de yuans, com sua participação no mercado total crescendo. A receita de jogos de navegador continuou a encolher, caindo 1,9%, para 2,3 bilhões de yuans (US$ 317,5 milhões).

Os jogos de console, e-sports e mini-programas móveis da China tiveram um bom desempenho no primeiro semestre. Suas receitas de vendas aumentaram 6,6%, para 797 milhões de yuans (US$ 110 milhões), 7,2%, para 69,1 bilhões de yuans, e 61%, para 16,6 bilhões de yuans, respectivamente.

A receita de vendas no exterior de jogos chineses subiu 4,2%, para US$ 8,6 bilhões, nos primeiros seis meses, em comparação com o ano anterior. Os EUA, Japão e Coreia do Sul continuaram a ser os principais mercados estrangeiros para jogos móveis chineses, representando 33%, 15,7% e 8,8%, respectivamente, com a participação de mercado do Japão ligeiramente em declínio.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global