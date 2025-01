Quem é Ross Ulbrich? Fundador de marketplace de drogas recebeu perdão de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdão total e incondicional a Ross William Ulbricht, sentenciado em 2015 à prisão perpétua. Ulbricht fundou o Silk Road, maior mercado virtual para vendas de heroína, cocaína, LSD e outras drogas ilegais cujas transações utilizavam bitcoins.

Em sua conta na rede social Truth Social, Trump disse que havia ligado para a mãe de Ulbricht para informá-la da soltura do filho "pela honra dela e do Movimento Libertário que me apoiou tão fortemente". Segundo a Reuters com informações do registro federal do Departamento de Prisão Federal, Ulbricht deixou a prisão federal do Arizona, onde estava preso, na terça.

"A escória que trabalhou para condenar eram alguns dos mesmos lunáticos envolvidos na transformação do governo em uma arma contra mim. Ele recebeu duas sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo!", escreveu Trump em um post.

A expectativa é de que o novo governo inverta a repressão de reguladores ao setor de criptomoedas promovida pelo seu antecessor, Joe Biden. O novo presidente pretende classificar as criptomoedas como prioridade nacional, conforme reportou a Bloomberg, e deve buscar intensificar a colaboração entre o governo e empresas de cripto do país.

O uso de bitcoin no Silk Road

Ross Ulbricht nasceu no Texas e é a mente por trás do Silk Road. Sua ideia era criar um mercado onde pessoas ao redor do mundo pudessem comercializar sem restrições na dark web. Para isso, era necessário utilizar um método de pagamento que não dependesse de instituições centralizadas. A solução encontrada foi o bitcoin.

À princípio, ele mesmo se tornou um vendedor no mercado, comercializando "cogumelos mágicos". Para atrair vendedores e compradores, Ulbricht começou a comentar sobre seu "produto" em fóruns de entusiastas de cogumelos, Cada vez mais o site crescia com a venda de drogas pesadas, como heroína, e atraiu a atenção de agências dos Estados Unidos, que começaram a monitorar e investigar o mercado.

Quase 1,5 milhão de operações foram feitas no Silk Road, envolvendo milhares de negociantes e mais de 100 mil compradores, segundo as autoridades. Sob o codinome Dread Pirate Roberts, ele recebeu milhões de dólares em comissão, afirmaram os promotores na época de seu julgamento. Outras pessoas seguiram o modelo do Silk Road para criar mais mercados ilegais.

Em uma carta à juíza Katherine Forrest, Ulbricht disse que não desenvolveu o site para benefício próprio, e sim por acreditar que as pessoas devem ter o direito de comprar e vender o que querem. O seu advogado Joshua Dratel argumentava, na época, que o modelo do Silk Road permitia redução de danos ao ser mais seguro para usuários do que comprar drogas na rua, por exemplo. Mas o governo disse que o Silk Road, na verdade, reduziu as barreiras para a compra de drogas.

Após seu fundador ser preso em 2013, o site foi retirado do ar pelo FBI.