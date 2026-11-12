Usou a internet do celular no notebook? Veja como conferir o consumo de dados no Windows

Consumo de dados no Windows: como acompanhar o gasto ao rotear a internet do celular para o notebook (VioletaStoimenova/Getty Images)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h00.
Quando você usa o celular como roteador para o notebook, o consumo de dados aumenta devido a atualizações automáticas, sincronizações em nuvem e vídeos em alta resolução. O Windows permite monitorar e controlar esse consumo diretamente nas configurações de rede, com opções como marcar a conexão como limitada e definir alertas de franquia.
Rotear a internet do celular para o notebook resolve o trabalho fora de casa, mas o computador gasta dados em outro ritmo. Atualizações do sistema e sincronização de arquivos na nuvem rodam em segundo plano, muitas vezes sem aviso. O consumo de dados pode ser conferido no próprio Windows, que separa o gasto por rede e por aplicativo.
O painel de uso de dados vem instalado no sistema e não exige programa extra. Para abrir:
A tela exibe o total consumido nos últimos 30 dias naquela conexão e, logo abaixo, a lista de aplicativos ordenada do maior para o menor gasto. No Windows 10, o caminho é Configurações > Rede e Internet > Uso de dados.
A lista da tela Uso de dados é o ponto de partida. Navegadores costumam liderar, puxados por vídeos em alta resolução e abas com transmissões ao vivo. Serviços de nuvem como OneDrive, Google Drive e Dropbox aparecem logo depois, ao lado de lojas de jogos como Steam e Epic Games, que baixam atualizações sozinhas.
Identificado o app, o ajuste é feito nas configurações do próprio programa: desligar a sincronização ou o download automático.
O Gerenciador de Tarefas complementa a investigação. Com o atalho Ctrl + Shift + Esc, a aba "Histórico de aplicativos" mostra o volume de rede acumulado por programa, incluindo uma coluna específica para redes limitadas. Já a aba "Desempenho", na opção Wi-Fi, exibe a velocidade de envio e recebimento em tempo real, útil para flagrar um download que começou sem aviso.
A Conexão limitada avisa ao Windows que aquela rede tem franquia. É a configuração mais eficaz para quem usa o celular como roteador com frequência. Para ativar:
Segundo a página de suporte da Microsoft, com a opção ativa o Windows Update passa a baixar só atualizações prioritárias, downloads da Microsoft Store podem ficar pausados e arquivos offline podem deixar de sincronizar sozinhos. Alguns aplicativos também restringem tarefas em segundo plano.
A configuração vale apenas para aquela rede: o Wi-Fi de casa continua sem restrição. No Windows 10, a chave aparece como "Definir como conexão limitada". Se a opção estiver desabilitada, a conta precisa ter permissão de administrador ou a rede pode ter um limite de dados configurado, que deve ser removido antes.
Para ser avisado antes de esgotar a franquia, o Windows permite cadastrar um teto de consumo para a rede do celular:
A partir daí, a tela mostra uma barra com o percentual consumido, e o Windows envia notificações quando o uso se aproxima do teto e quando ele é ultrapassado. O sistema não corta a conexão ao atingir o limite. Como o celular também gasta a mesma franquia, o valor cadastrado no notebook deve ficar abaixo do total do plano.
O Windows mede apenas o tráfego que passou pelo computador. A operadora contabiliza a linha inteira, o que inclui o uso do próprio celular e de qualquer outro aparelho conectado ao roteamento. Diferenças no método de contagem também geram pequenas variações.
Para conferir a franquia restante e a data de renovação, a referência é o app ou o site da operadora. O painel do Windows serve para descobrir o que, dentro do notebook, está consumindo a internet.
Além da conexão limitada, alguns hábitos reduzem o gasto durante o roteamento:
O compartilhamento em si não cria consumo extra. O gasto sobe porque o notebook abre sites em versão desktop, com imagens e vídeos mais pesados, e roda atualizações e sincronizações em segundo plano.
Nem sempre. O Windows mede só o tráfego do computador, enquanto a operadora soma todo o uso da linha. O app da operadora é a referência para a franquia.
Não. Ela reduz atualizações e sincronizações automáticas, mas vídeos e downloads iniciados pelo usuário continuam usando dados.
O motivo mais comum é a rede estar marcada como limitada. Para baixar mesmo assim, vá em Configurações > Windows Update > Opções avançadas e ative "Baixar atualizações em conexões limitadas".
Para a maioria dos casos, não. A tela Uso de dados, o Gerenciador de Tarefas e o app da operadora cobrem o acompanhamento sem instalar nada.