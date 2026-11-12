Tecnologia

Usou a internet do celular no notebook? Veja como conferir o consumo de dados no Windows

Painel nativo do sistema mostra o gasto por rede e por aplicativo, além de permitir marcar o roteamento do celular como conexão limitada e criar alertas antes do fim da franquia

Consumo de dados no Windows: como acompanhar o gasto ao rotear a internet do celular para o notebook (VioletaStoimenova/Getty Images)

Consumo de dados no Windows: como acompanhar o gasto ao rotear a internet do celular para o notebook (VioletaStoimenova/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto37s

Quando você usa o celular como roteador para o notebook, o consumo de dados aumenta devido a atualizações automáticas, sincronizações em nuvem e vídeos em alta resolução. O Windows permite monitorar e controlar esse consumo diretamente nas configurações de rede, com opções como marcar a conexão como limitada e definir alertas de franquia.

Rotear a internet do celular para o notebook resolve o trabalho fora de casa, mas o computador gasta dados em outro ritmo. Atualizações do sistema e sincronização de arquivos na nuvem rodam em segundo plano, muitas vezes sem aviso. O consumo de dados pode ser conferido no próprio Windows, que separa o gasto por rede e por aplicativo.

Como conferir o consumo de dados no Windows 11

O painel de uso de dados vem instalado no sistema e não exige programa extra. Para abrir:

  1. Pressione Windows + I para abrir as Configurações;
  2. Clique em Rede e Internet;
  3. Role até o fim da página e selecione Configurações de rede avançadas;
  4. Em "Mais configurações", clique em Uso de dados;
  5. No canto superior direito, escolha a rede do celular, que aparece como Wi-Fi (ou como Ethernet, quando o roteamento é feito por cabo USB).

A tela exibe o total consumido nos últimos 30 dias naquela conexão e, logo abaixo, a lista de aplicativos ordenada do maior para o menor gasto. No Windows 10, o caminho é Configurações > Rede e Internet > Uso de dados.

Como descobrir qual aplicativo gastou mais internet

A lista da tela Uso de dados é o ponto de partida. Navegadores costumam liderar, puxados por vídeos em alta resolução e abas com transmissões ao vivo. Serviços de nuvem como OneDrive, Google Drive e Dropbox aparecem logo depois, ao lado de lojas de jogos como Steam e Epic Games, que baixam atualizações sozinhas.

Identificado o app, o ajuste é feito nas configurações do próprio programa: desligar a sincronização ou o download automático.

O Gerenciador de Tarefas complementa a investigação. Com o atalho Ctrl + Shift + Esc, a aba "Histórico de aplicativos" mostra o volume de rede acumulado por programa, incluindo uma coluna específica para redes limitadas. Já a aba "Desempenho", na opção Wi-Fi, exibe a velocidade de envio e recebimento em tempo real, útil para flagrar um download que começou sem aviso.

Como marcar a rede do celular como conexão limitada

A Conexão limitada avisa ao Windows que aquela rede tem franquia. É a configuração mais eficaz para quem usa o celular como roteador com frequência. Para ativar:

  1. Abra as Configurações e entre em Rede e Internet;
  2. Clique em Wi-Fi (ou Ethernet, no caso do cabo USB);
  3. Selecione as propriedades da rede do celular, que precisa estar conectada;
  4. Ative a chave Conexão limitada.

Segundo a página de suporte da Microsoft, com a opção ativa o Windows Update passa a baixar só atualizações prioritárias, downloads da Microsoft Store podem ficar pausados e arquivos offline podem deixar de sincronizar sozinhos. Alguns aplicativos também restringem tarefas em segundo plano.

A configuração vale apenas para aquela rede: o Wi-Fi de casa continua sem restrição. No Windows 10, a chave aparece como "Definir como conexão limitada". Se a opção estiver desabilitada, a conta precisa ter permissão de administrador ou a rede pode ter um limite de dados configurado, que deve ser removido antes.

Como definir um limite de dados e receber alertas

Para ser avisado antes de esgotar a franquia, o Windows permite cadastrar um teto de consumo para a rede do celular:

  1. Volte à tela Uso de dados (Configurações > Rede e Internet > Configurações de rede avançadas > Uso de dados);
  2. Confira se a rede do celular está selecionada e clique em Inserir limite;
  3. Escolha o tipo de limite: Mensal, Uma vez ou Ilimitado;
  4. Informe a data de renovação do plano e o volume em GB ou MB;
  5. Clique em Salvar.

A partir daí, a tela mostra uma barra com o percentual consumido, e o Windows envia notificações quando o uso se aproxima do teto e quando ele é ultrapassado. O sistema não corta a conexão ao atingir o limite. Como o celular também gasta a mesma franquia, o valor cadastrado no notebook deve ficar abaixo do total do plano.

Por que o consumo do Windows não bate com o da operadora?

O Windows mede apenas o tráfego que passou pelo computador. A operadora contabiliza a linha inteira, o que inclui o uso do próprio celular e de qualquer outro aparelho conectado ao roteamento. Diferenças no método de contagem também geram pequenas variações.

Para conferir a franquia restante e a data de renovação, a referência é o app ou o site da operadora. O painel do Windows serve para descobrir o que, dentro do notebook, está consumindo a internet.

Como economizar a internet do celular no notebook

Além da conexão limitada, alguns hábitos reduzem o gasto durante o roteamento:

  • Nuvem em pausa: o OneDrive permite pausar a sincronização por 2, 8 ou 24 horas pelo ícone na barra de tarefas, e Google Drive e Dropbox têm opções equivalentes;
  • Vídeo em resolução menor: reduzir a qualidade no YouTube e em videochamadas do Teams ou do Meet corta boa parte do consumo;
  • Downloads grandes para depois: jogos e atualizações de programas ficam para quando o notebook voltar a uma rede fixa;
  • Abas sob controle: páginas com vídeo em reprodução automática e transmissões ao vivo continuam carregando dados mesmo em segundo plano.

Perguntas frequentes

Rotear a internet do celular gasta mais dados?

O compartilhamento em si não cria consumo extra. O gasto sobe porque o notebook abre sites em versão desktop, com imagens e vídeos mais pesados, e roda atualizações e sincronizações em segundo plano.

O Windows mostra os mesmos GB cobrados pela operadora?

Nem sempre. O Windows mede só o tráfego do computador, enquanto a operadora soma todo o uso da linha. O app da operadora é a referência para a franquia.

A conexão limitada bloqueia todo o consumo?

Não. Ela reduz atualizações e sincronizações automáticas, mas vídeos e downloads iniciados pelo usuário continuam usando dados.

Por que o Windows Update parou de baixar atualizações?

O motivo mais comum é a rede estar marcada como limitada. Para baixar mesmo assim, vá em Configurações > Windows Update > Opções avançadas e ative "Baixar atualizações em conexões limitadas".

Preciso instalar um programa para medir o consumo de dados?

Para a maioria dos casos, não. A tela Uso de dados, o Gerenciador de Tarefas e o app da operadora cobrem o acompanhamento sem instalar nada.

Acompanhe tudo sobre:WindowsInternet móvelCelularesTecnologia

Mais de Tecnologia

Quem é Colette Kress, que assume como CEO da Nvidia no lugar de Jensen Huang

Jensen Huang renuncia comando da Nvidia após revelações de casos extraconjugais

Spotify continua tocando depois que a playlist acaba? Veja como desativar o AutoPlay

Como criar atalhos de texto no iPhone para não digitar sempre a mesma frase

Mais na Exame

Tecnologia

Quem é Colette Kress, que assume como CEO da Nvidia no lugar de Jensen Huang

Mercados

Com risco fiscal no radar, Kapitalo compra seguro contra calote do Brasil

Esporte

João Fonseca enfrenta Roger Federer em São Paulo; veja como conseguir ingressos gratuitos

Negócios

A Lupo investiu R$ 30 milhões no Paraguai. E agora, com a crise que derrubou o presidente?