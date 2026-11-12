Usou a internet do celular no notebook? Veja como conferir o consumo de dados no Windows

Rotear a internet do celular para o notebook resolve o trabalho fora de casa, mas o computador gasta dados em outro ritmo. Atualizações do sistema e sincronização de arquivos na nuvem rodam em segundo plano, muitas vezes sem aviso. O consumo de dados pode ser conferido no próprio Windows, que separa o gasto por rede e por aplicativo.

Como conferir o consumo de dados no Windows 11

O painel de uso de dados vem instalado no sistema e não exige programa extra. Para abrir:

Pressione Windows + I para abrir as Configurações; Clique em Rede e Internet; Role até o fim da página e selecione Configurações de rede avançadas; Em "Mais configurações", clique em Uso de dados; No canto superior direito, escolha a rede do celular, que aparece como Wi-Fi (ou como Ethernet, quando o roteamento é feito por cabo USB).

A tela exibe o total consumido nos últimos 30 dias naquela conexão e, logo abaixo, a lista de aplicativos ordenada do maior para o menor gasto. No Windows 10, o caminho é Configurações > Rede e Internet > Uso de dados.

Como descobrir qual aplicativo gastou mais internet

A lista da tela Uso de dados é o ponto de partida. Navegadores costumam liderar, puxados por vídeos em alta resolução e abas com transmissões ao vivo. Serviços de nuvem como OneDrive, Google Drive e Dropbox aparecem logo depois, ao lado de lojas de jogos como Steam e Epic Games, que baixam atualizações sozinhas.

Identificado o app, o ajuste é feito nas configurações do próprio programa: desligar a sincronização ou o download automático.

O Gerenciador de Tarefas complementa a investigação. Com o atalho Ctrl + Shift + Esc, a aba "Histórico de aplicativos" mostra o volume de rede acumulado por programa, incluindo uma coluna específica para redes limitadas. Já a aba "Desempenho", na opção Wi-Fi, exibe a velocidade de envio e recebimento em tempo real, útil para flagrar um download que começou sem aviso.

Como marcar a rede do celular como conexão limitada

A Conexão limitada avisa ao Windows que aquela rede tem franquia. É a configuração mais eficaz para quem usa o celular como roteador com frequência. Para ativar:

Abra as Configurações e entre em Rede e Internet; Clique em Wi-Fi (ou Ethernet, no caso do cabo USB); Selecione as propriedades da rede do celular, que precisa estar conectada; Ative a chave Conexão limitada.

Segundo a página de suporte da Microsoft, com a opção ativa o Windows Update passa a baixar só atualizações prioritárias, downloads da Microsoft Store podem ficar pausados e arquivos offline podem deixar de sincronizar sozinhos. Alguns aplicativos também restringem tarefas em segundo plano.

A configuração vale apenas para aquela rede: o Wi-Fi de casa continua sem restrição. No Windows 10, a chave aparece como "Definir como conexão limitada". Se a opção estiver desabilitada, a conta precisa ter permissão de administrador ou a rede pode ter um limite de dados configurado, que deve ser removido antes.

Como definir um limite de dados e receber alertas

Para ser avisado antes de esgotar a franquia, o Windows permite cadastrar um teto de consumo para a rede do celular:

Volte à tela Uso de dados (Configurações > Rede e Internet > Configurações de rede avançadas > Uso de dados); Confira se a rede do celular está selecionada e clique em Inserir limite; Escolha o tipo de limite: Mensal, Uma vez ou Ilimitado; Informe a data de renovação do plano e o volume em GB ou MB; Clique em Salvar.

A partir daí, a tela mostra uma barra com o percentual consumido, e o Windows envia notificações quando o uso se aproxima do teto e quando ele é ultrapassado. O sistema não corta a conexão ao atingir o limite. Como o celular também gasta a mesma franquia, o valor cadastrado no notebook deve ficar abaixo do total do plano.

Por que o consumo do Windows não bate com o da operadora?

O Windows mede apenas o tráfego que passou pelo computador. A operadora contabiliza a linha inteira, o que inclui o uso do próprio celular e de qualquer outro aparelho conectado ao roteamento. Diferenças no método de contagem também geram pequenas variações.

Para conferir a franquia restante e a data de renovação, a referência é o app ou o site da operadora. O painel do Windows serve para descobrir o que, dentro do notebook, está consumindo a internet.

Como economizar a internet do celular no notebook

Além da conexão limitada, alguns hábitos reduzem o gasto durante o roteamento:

Nuvem em pausa: o OneDrive permite pausar a sincronização por 2, 8 ou 24 horas pelo ícone na barra de tarefas, e Google Drive e Dropbox têm opções equivalentes;

o OneDrive permite pausar a sincronização por 2, 8 ou 24 horas pelo ícone na barra de tarefas, e Google Drive e Dropbox têm opções equivalentes; Vídeo em resolução menor: reduzir a qualidade no YouTube e em videochamadas do Teams ou do Meet corta boa parte do consumo;

reduzir a qualidade no YouTube e em videochamadas do Teams ou do Meet corta boa parte do consumo; Downloads grandes para depois: jogos e atualizações de programas ficam para quando o notebook voltar a uma rede fixa;

jogos e atualizações de programas ficam para quando o notebook voltar a uma rede fixa; Abas sob controle: páginas com vídeo em reprodução automática e transmissões ao vivo continuam carregando dados mesmo em segundo plano.