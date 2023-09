Apple anuncia iPhone 15; versão mais cara sai por R$ 13.099

A Apple anunciou hoje seus mais recentes modelos de smartphones: iPhone 15 e iPhone 15 Plus e a versão Pro e Pro Max.

Os celulares custam no mercado brasileiro, com valores da loja oficial da Apple, a partir de R$ 7.299 para o modelo tradicional, e R$ 13.099 para o mais caro.

No mercado americano, o iPhone 15 mantém o preço inicial de US$799, o mesmo de seu antecessor.

Os aparelhos base herdaram da versão 14 Pro os recursos mais interessantes, como Dynamic Island, e a mudança mais notável foi a substituição do conector Lightning por USB-C.

Destaques do iPhone 15

Mantendo a tendência do último lançamento, os iPhones 15 e 15 Plus exibem telas de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente. Contudo, a Apple ressalta que a luminosidade máxima agora alcança até 2000 nits.

Uma inovação visual é a incorporação das cores no vidro dos dispositivos, resultando em acabamentos inéditos nos aparelhos.

As opções de cores para o iPhone 15 incluem: rosa, verde-amarelo, azul e preto.

Apenas 2 câmeras

No conjunto fotográfico, houve uma atualização no sistema de câmeras. O modelo base iPhone 15 agora possui um sensor principal de 48 megapixels, similar à série iPhone 14 Pro do ano passado.

Esse sensor permite modos de zoom óptico de 1x e 2x, além da tradicional lente ultra-wide de 0.5x.

O modo retrato também foi otimizado. A Apple destaca que as fotos em modo retrato oferecem uma performance superior em baixa luminosidade.

Uma funcionalidade interessante é que este modo será ativado automaticamente ao focar um assunto com a câmera principal.

Outros recursos

Em seu núcleo, os dispositivos são impulsionados pelo chip A16 Bionic, o mesmo dos modelos iPhone 14 Pro. O A16 abriga uma CPU de seis núcleos e uma GPU de 5 núcleos.

No quesito bateria, o iPhone 15 mantém a mesma duração que o iPhone 14, enquanto o iPhone 15 Plus promete uma vida útil ainda maior, beneficiada por uma bateria interna ampliada.

Ao iPhone 15 Pro e Pro Max, o melhor da Apple

A Apple também apresentou o iPhone 15 Pro, que, mesmo com dimensões reduzidas, manteve o tamanho da tela da versão anterior.

Uma das inovações mais comentadas, o botão "Action", substitui o tradicional interruptor que ativava o modo silencioso, e que agora oferece uma variedade de funções, desde acessar rapidamente a câmera até iniciar uma mensagem de voz.

O iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max são os primeiros a incluir o chip A17 Pro - a estreia da Apple no universo dos chips de 3nm.

O suporte de USB-C I/O garante uma transferência de dados de até 10Gbps com o cabo USB3 opcional.

Zoom óptico de 5X

Nas câmeras, a Apple equipou o novo iPhone com o equivalente a sete lentes, utilizando de fato três lentes.

O revestimento nano aplicado reduz reflexos indesejados, e o sensor de 48MP foi otimizado para ambientes com pouca luz.

As imagens agora são suportadas em 48MP HEIF, e não apenas no formato ProRAW. Além disso, as fotos capturadas pela câmera principal suportam enquadramentos de 24, 28 e 35mm.

O iPhone 15 Pro Max se destaca com sua lente telefoto, que oferece zoom óptico de 5x e uma distância focal de 120mm. Este novo design, chamado de tetra prisma, garante inovação ao introduzir uma lente periscópica.

Além disso, pela primeira vez em smartphones, o dispositivo oferece estabilização ótica de imagem em três direções. Completando o conjunto, o sensor ultra-wide possibilita fotos macro e com enquadramentos de 13mm.

Os usuários agora podem salvar fotos e vídeos diretamente em um Mac ou armazenamento externo. A qualidade ProRes alcança até 4K60, equiparando-se às câmeras da Blackmagic.

Outra novidade, o recurso Vision Pro no iPhone 15 Pro, permite a captura de "vídeos espaciais", utilizando as câmeras ultra-wide e principal para criar vídeos em 3D.