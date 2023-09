Novo iPhone não anima e ações da Apple caem

O gigante de tecnologia Apple promoveu nesta terça-feira, 12, seu evento anual de novos lançamentos. Entre as novidades, a empresa apresentou a nova geração, a 15ª, de seu carro-chefe, o iPhone, e também um novo smartwatch.

No mercado, no entanto, as novidades não empolgaram. As ações da Apple abriram em queda na expectativa pelo evento e foram aprofundando as perdas ao longo da tarde. Os papéis chegaram a cair 2%, e fecharam em baixa de 1,2% na bolsa de tecnologia Nasdaq.

A queda veio após os lançamentos não conseguiram eclipsar as tensões com da empresa com a China. A Apple tem enfrentado uma proibição crescente do uso do iPhone entre funcionários do governo, além da concorrência da Huawei, que lançou no início deste mês um novo smartphone para competir em pé de igualdade com a empresa americana.

Matheus Popst, sócio da Arbor Capital, atribuiu a queda de hoje aos embates com a China, mas fez a ressalva de que os eventos anuais da Apple não costumam trazer grandes movimentações na bolsa.

“Já há bastante tempo os anúncios da Apple são bastante previsíveis. Então não ocorrem muitas surpresas, sejam positivas ou negativas”, avaliou.

Ações tech em baixa

A Apple não foi a única empresa tech que fechou o dia no vermelho. O pregão foi de perdas para o setor de tecnologia com a Oracle, especializada em aplicações em nuvem, desabando 13,5%. A companhia apresentou um receita abaixo do esperado no segundo trimestre, de US$ 12,45 bilhões frente a uma expectativa de US$ 12,47 bilhões.

Concorrentes da Oracle, como Amazon, Microsoft e a Alphabet, empresa-mãe do Google, também registraram quedas. Amazon recuou 1,31%, Microsoft caiu 1,83% e Alphabet teve baixa de 1,21%.

