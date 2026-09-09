Opinião: Senior Living é a nova fronteira do mercado imobiliário brasileiro

O Brasil está envelhecendo. Nos próximos anos, a população acima de 60 anos crescerá em ritmo acelerado, impulsionando mudanças importantes na forma como as cidades, os serviços e os imóveis são planejados. A dimensão dessa transformação já aparece nas projeções demográficas: dados reunidos pela CBRE, a partir de informações do IBGE, indicam que a população com 60 anos ou mais, que representava cerca de 11% do total em 2025, poderá alcançar 28% da população brasileira nas próximas décadas.

Dentro desse cenário, surge uma oportunidade que já movimenta bilhões de dólares em mercados mais maduros: o Senior Living. Mais do que um modelo de moradia para idosos, o Senior Living representa uma nova forma de viver a longevidade. Trata-se de empreendimentos desenvolvidos para pessoas que desejam manter sua independência, qualidade de vida e vida social ativa, ao mesmo tempo em que contam com serviços, conveniências e níveis de assistência adequados às suas necessidades.

Nos últimos anos, diversos segmentos imobiliários passaram a reconhecer que o sucesso de um empreendimento não depende apenas da localização ou da qualidade da construção. A experiência oferecida aos usuários tornou-se um fator decisivo. Escritórios, shopping centers, hotéis e empreendimentos residenciais passaram a investir cada vez mais em serviços, áreas de convivência, lazer, gastronomia e bem-estar para criar ambientes mais atrativos e relevantes.

Essa mesma transformação está acontecendo no universo voltado à população sênior.

O conceito moderno de Senior Living ganhou força nos Estados Unidos, onde foi desenvolvido para atender às novas expectativas de uma geração que busca autonomia, conforto e convivência social, sem abrir mão da segurança e do acesso a cuidados de saúde quando necessário. Diferentemente das tradicionais instituições de longa permanência existentes no Brasil, esses empreendimentos funcionam como verdadeiras comunidades planejadas, oferecendo moradia, lazer, hospitalidade e assistência em um único ambiente.

O sucesso do modelo transformou o Senior Living em uma importante classe de ativos imobiliários no mercado americano.

A escala alcançada por alguns dos principais players ajuda a dimensionar a maturidade desse mercado. A Welltower, REIT fundado em 1970 e integrante do S&P 500, reúne mais de 200 mil quartos em seu portfólio e apresenta market cap de aproximadamente US$ 160 bilhões. Entre os operadores, a Discovery Senior Living administra mais de 350 comunidades de Senior Living nos Estados Unidos.

Atualmente, o setor atrai investidores institucionais, REITs e operadores especializados, que enxergam no envelhecimento da população uma tendência estrutural de longo prazo. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento desse mercado ocorreu ao longo de décadas, acompanhado pela profissionalização dos operadores, pelo aumento da oferta de capital e pela crescente aceitação do conceito por parte da população. Hoje, existem empreendimentos que atendem desde moradores independentes e ativos até aqueles que necessitam de níveis mais avançados de suporte e cuidados.

A diversidade também aparece nos diferentes posicionamentos e faixas de preço. No mercado americano, há comunidades com mensalidades a partir de aproximadamente US$ 2,5 mil, enquanto projetos de alto padrão em grandes centros urbanos podem superar US$ 15 mil mensais, refletindo diferentes níveis de serviços, localização, infraestrutura e assistência oferecidos aos residentes.

Após os impactos da pandemia, o segmento voltou a ganhar destaque internacional.

No segundo trimestre de 2026, a taxa média de ocupação do Senior Housing nos 31 principais mercados monitorados pelo NIC MAP chegou perto de 90% nos Estados Unidos, marcando o 20º trimestre consecutivo de avanço. Em 15 desses 31 mercados, a ocupação já alcançava ou superava 90%. A combinação entre envelhecimento populacional, busca por qualidade de vida e necessidade crescente de serviços especializados reforçou o interesse de investidores por um setor considerado resiliente e com forte potencial de crescimento.

Esse movimento ocorre em um cenário de oferta restrita: no mesmo período, o estoque do setor cresceu apenas 0,4% em relação ao ano anterior e havia menos de 16 mil unidades em construção nos mercados acompanhados, enquanto o número de unidades ocupadas chegou a aproximadamente 640 mil. No Brasil, esse mercado ainda está em estágio inicial, mas apresenta condições promissoras para expansão. Embora existam instituições de longa permanência voltadas ao cuidado de idosos, o conceito de Senior Living moderno ainda é pouco difundido e possui ampla oportunidade de desenvolvimento.

O estágio de maturação do setor no Brasil é similar ao dos Estados Unidos entre as décadas 1980 e 1990, com o surgimento dos primeiros produtos no conceito moderno e antes da entrada de capital institucional. A mudança demográfica em curso cria uma demanda crescente por soluções habitacionais que combinem moradia, bem-estar, serviços e assistência. Ao mesmo tempo, novas gerações de idosos chegam à maturidade com expectativas diferentes das observadas no passado. Essas pessoas buscam independência, conveniência, interação social e qualidade de vida, características que estão no centro do modelo de Senior Living.

Diante desse cenário, acreditamos que o Brasil está diante da formação de uma nova categoria imobiliária. Assim como aconteceu anteriormente com segmentos como multifamily, galpões logísticos de última geração e data centers, o Senior Living tem potencial para se consolidar como uma das principais oportunidades de investimento e desenvolvimento imobiliário das próximas décadas.

Mais do que acompanhar uma tendência global, o desafio para o mercado brasileiro será criar um modelo capaz de atender às características culturais, sociais e econômicas do país. Aqueles que compreenderem esse movimento desde o início estarão melhor posicionados para participar de uma transformação que vai além do mercado imobiliário: trata-se de responder às necessidades de uma sociedade que vive mais e busca viver melhor.