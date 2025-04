PS5 vai ficar mais caro: videogames podem aumentar até 30% devido às tarifas; entenda

A Sony anunciou neste domingo, 13, que aumentará o preço do PlayStation 5 em alguns mercados internacionais. O acréscimo, segundo a empresa, é motivado por "um ambiente econômico desafiador, incluindo alta inflação e taxas de câmbio flutuantes".

A versão digital do console na Europa irá subir de US$ 512 para US$ 569, enquanto no Reino Unido, o valor aumenta de US$ 514 para US$ 567,50. Austrália e Nova Zelândia verão aumentos semelhantes.

Pouco depois do anúncio, segundo a Forbes, a Nikkei Asia informou que um memorando interno de um grande fornecedor chinês da Nintendo indicou que o próximo Switch 2, com preço inicial de US$ 450 e acima do esperado, também poderia ter o valor reajustado para cima.

O movimento gerou especulações de que a Nintendo teria embutido as tarifas impostas por Donald Trump no preço do jogo, mas o presidente da Nintendo of America, Doug Bowser, desmentiu a informação, afirmando que isso não aconteceu.

A pré-venda do console nos EUA estava prevista para começar em 9 de abril, mas foi adiada "para avaliar o impacto potencial das tarifas e da evolução das condições de mercado".

Ao contrário de outros produtos eletrônicos como smartphones e laptops, os games não receberam isenção nas chamadas "tarifas recíprocas' sobre a China, conforme a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA anunciou na noite de sexta-feira, 11.

Isso significa que, caso tenham fabricação chinesa, os consoles podem enfrentar tarifas de até 145%. Caso a produção ocorra em outros países, como o Vietnã, a tarifa será de pelo menos 10%. Especialistas da Bloomberg avaliam que, no "cenário base", os consoles de videogame podem sofrer um aumento de até 30% no preço devido às tarifas impostas.

O cenário pode ter grande impacto sobre a Sony e a Microsoft, que fabricam a maioria de seus consoles PlayStation e Xbox, respectivamente, na China. Já o Nikkei destaca que só um pequeno número de consoles Nintendo é fabricado no Vietnã.