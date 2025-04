Nem mesmo o Switch 2 segurou: ações da Nintendo e outras big techs do Japão despecam

As ações de empresas de tecnologia caíram na bolsa do Japão nesta segunda-feira, 7, em meio ao tarifaço e a declarações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As ações da Sony tiveram queda de 10% e da Nintendo de 7,85%, conforme a Bloomberg.

Já os papéis do SoftBank, um dos grandes investidores em inteligência artificial, apresentaram desvalorização de mais de 12%.

O tarifaço promovido por Trump passou a valer neste sábado, 5, e estabelece uma taxa mínima para importações de 10%. Mas o Japão terá tarifa de 24% que começa a valer na quarta-feira, 9.

No fim de semana, Trump disse a repórteres a bordo do Air Force que deseja ter comércio equilibrado com todos os países, reporta a Bloomberg. “Para mim, um déficit é uma perda. Vamos ter superávits ou, na pior das hipóteses, vamos empatar”, disse o presidente. Isso levantou temores no Japão de que as alíquotas sejam retiradas apenas diante de uma grande reconfiguração do comércio mundial.

A Nintendo é ainda mais vulnerável ao aumento de impostos para exportação aos Estados Unidos, já que a América do Norte respondeu por mais de 40% de suas vendas no trimestre de feriados. As tarifas impostas pelos EUA também resultaram no atraso dos pré-encomendas para o recém-anunciado Nintendo Switch 2, que não terá início mais no dia 9 de abril, afirmou a companhia para veículos dos Estados Unidos.

“Nintendo irá atualizar uma data mais data”, disse um porta-voz da empresa à CNBC. Mas a data de lançamento permanece a mesma, em 5 de junho.