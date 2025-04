Tarifas de Trump levam Nintendo a adiar pré-encomenda do Switch 2

Em um movimento estratégico, a Nintendo anunciou o adiamento das pré-encomendas do seu novo console, o Switch 2, nos Estados Unidos. Após o adiamento da produção, a empresa decidiu por adiar a também as pré-encomendas, a decisão foi motivada pela necessidade de avaliar o impacto das recentes tarifas de importação impostas pelo governo dos EUA, sob a liderança do presidente Donald Trump.

Essas tarifas afetam diretamente a produção e o preço final do console, já que o Switch 2 é fabricado em países como Japão, China, Vietnã e Camboja, que estão sujeitos a essas novas taxas.

As tarifas impostas pelo governo dos EUA variam significativamente dependendo da origem dos produtos. Para o Japão, por exemplo, a tarifa é de 24%, enquanto para o Vietnã e o Camboja, onde a Nintendo tem transferido parte da produção para evitar encargos anteriores, as taxas são de 46% e 49%, respectivamente.

Além disso, uma tarifa geral de 10% foi aplicada a todas as importações, o que pode aumentar ainda mais o custo do console para os consumidores estadunidenses.

Estratégia da Nintendo

A Nintendo, ao adiar as pré-encomendas, busca entender melhor como essas tarifas afetarão o mercado e o preço final do Switch 2 nos EUA. Embora a data de lançamento do console em 5 de junho permaneça inalterada, a empresa ainda não definiu uma nova data para o início das pré-encomendas. A estratégia inicial da Nintendo incluiu o envio de centenas de milhares de unidades do Switch 2 para os EUA nos primeiros meses do ano, provavelmente para abastecer o estoque antes da entrada em vigor das novas tarifas, prevista para 9 de abril.

Impacto potencial no preço

O preço inicialmente anunciado para o Switch 2 nos EUA é de US$ 449, mas as novas tarifas podem forçar a empresa a reajustar esse valor. Se as taxas forem mantidas, o console poderia se tornar significativamente mais caro para os consumidores estadunidenses, o que poderia afetar as vendas e a competitividade do produto no mercado.

A decisão da Nintendo de adiar as pré-encomendas do Switch 2 nos EUA reflete a incerteza e a complexidade do cenário econômico atual, influenciado pelas políticas comerciais do governo dos EUA.

Enquanto a empresa aguarda uma análise mais aprofundada sobre o impacto dessas tarifas, os fãs do console terão de esperar um pouco mais para realizar suas compras antecipadas.

A manutenção da data de lançamento em 5 de junho, no entanto, indica que a Nintendo está comprometida em trazer o Switch 2 ao mercado americano, mesmo diante dos desafios impostos pelas recentes mudanças tarifárias.