The Freestyle: projetor da Samsung é portátil e smart (Samsung/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h06.
O projetor tem quase 111 mil buscas mensais no Google e ganhou espaço como alternativa às TVs grandes. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Epson.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Epson aparece em 93% das respostas, com liderança isolada. A LG vem em segundo, com 86,5%, seguida por BenQ (72,2%), Samsung (55,8%) e Wanbo (52%). Hisense, XGIMI e Intelbras também estão no top 10.
A IA descreve a Epson como "minha principal recomendação" e destaca a tecnologia 3LCD, a boa reprodução de cores e o uso para cinema em casa. A LG é associada ao "maior desconto observado" e à "melhor oportunidade em 4K". A XGIMI é lembrada pelos projetores inteligentes e portáteis.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Evidelo, com 77% de participação. Mercado Livre (39,2%) e Amazon (28,2%) são os varejistas do ranking.
O projetor faz sentido para quem quer telas de 100 polegadas ou mais por um preço menor que o de uma TV desse tamanho, e tem um ambiente que pode ser escurecido. Em salas muito iluminadas, a imagem perde contraste. Para quem quer uma tela de 55 a 65 polegadas, uma TV costuma entregar mais brilho pelo mesmo valor.
Projetores muito baratos de marcas desconhecidas costumam anunciar brilho inflado. A EXAME explica como reconhecer e denunciar preço maquiado. No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes no cartão Mercado Pago.
Qual o melhor projetor na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Epson lidera as indicações do ChatGPT, com 93%, sem empate técnico.
Projetor substitui TV? Pode substituir em ambientes escuros. Em salas claras, a TV é mais indicada.