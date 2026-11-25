O projetor tem quase 111 mil buscas mensais no Google e ganhou espaço como alternativa às TVs grandes. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Epson.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de projetor o ChatGPT recomenda?

A Epson aparece em 93% das respostas, com liderança isolada. A LG vem em segundo, com 86,5%, seguida por BenQ (72,2%), Samsung (55,8%) e Wanbo (52%). Hisense, XGIMI e Intelbras também estão no top 10.

A IA descreve a Epson como "minha principal recomendação" e destaca a tecnologia 3LCD, a boa reprodução de cores e o uso para cinema em casa. A LG é associada ao "maior desconto observado" e à "melhor oportunidade em 4K". A XGIMI é lembrada pelos projetores inteligentes e portáteis.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Evidelo, com 77% de participação. Mercado Livre (39,2%) e Amazon (28,2%) são os varejistas do ranking.

Projetor ou TV: quando o projetor compensa?

O projetor faz sentido para quem quer telas de 100 polegadas ou mais por um preço menor que o de uma TV desse tamanho, e tem um ambiente que pode ser escurecido. Em salas muito iluminadas, a imagem perde contraste. Para quem quer uma tela de 55 a 65 polegadas, uma TV costuma entregar mais brilho pelo mesmo valor.

O que avaliar antes de comprar um projetor?

Brilho (lúmens ANSI): a medida ANSI é a confiável. Para salas escuras, 1.500 a 2.000 lúmens bastam; para ambientes com alguma luz, 3.000 ou mais;

a medida ANSI é a confiável. Para salas escuras, 1.500 a 2.000 lúmens bastam; para ambientes com alguma luz, 3.000 ou mais; Resolução nativa: desconfie de modelos que "suportam 4K" mas têm resolução nativa de 720p ou 1080p;

desconfie de modelos que "suportam 4K" mas têm resolução nativa de 720p ou 1080p; Tecnologia: 3LCD (Epson) tem cores mais vivas e sem o "efeito arco-íris"; DLP é mais compacto; laser dura mais e liga instantaneamente;

3LCD (Epson) tem cores mais vivas e sem o "efeito arco-íris"; DLP é mais compacto; laser dura mais e liga instantaneamente; Distância de projeção: projetores de "ultracurta distância" ficam a poucos centímetros da parede, ideais para salas pequenas;

projetores de "ultracurta distância" ficam a poucos centímetros da parede, ideais para salas pequenas; Sistema smart: modelos com Google TV ou Android dispensam um aparelho de streaming.

Projetores muito baratos de marcas desconhecidas costumam anunciar brilho inflado. A EXAME explica como reconhecer e denunciar preço maquiado. No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes no cartão Mercado Pago.

Perguntas frequentes

Qual o melhor projetor na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Epson lidera as indicações do ChatGPT, com 93%, sem empate técnico.

Projetor substitui TV? Pode substituir em ambientes escuros. Em salas claras, a TV é mais indicada.