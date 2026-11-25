A poltrona tem quase 170 mil buscas mensais no Google e é um dos itens de decoração mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a recomendação é dividida entre duas varejistas de móveis: Mobly e Tok&Stok.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual loja ou marca de poltrona o ChatGPT recomenda?

A Mobly aparece em 63,5% das respostas, e a Tok&Stok, em 59,2%, em empate técnico. A Abra Casa vem em terceiro, com 49,2%, e costuma ser citada cedo, por volta da quarta posição. MadeiraMadeira (35,2%), Tramontina (27%) e as marcas DAMIE, Horizon Interiores e Daisy completam o top 10.

É uma das categorias mais fragmentadas do estudo: só duas marcas passam de 50% de presença. O site da Abra Casa é a fonte mais usada pelo ChatGPT, com 67,7% de participação.

Quanto custa uma poltrona na Black Friday 2026?

Aqui, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores mais citados foram:

Mobly: poltrona por R$ 387,59 no Pix;

poltrona por R$ 387,59 no Pix; Tok&Stok: modelo por R$ 599,90 e outro com redução de R$ 6.499 para R$ 3.249, destacado pelo "design contemporâneo";

modelo por R$ 599,90 e outro com redução de R$ 6.499 para R$ 3.249, destacado pelo "design contemporâneo"; Poltrona Costa: R$ 1.295,22 no Pix;

R$ 1.295,22 no Pix; Abra Casa: descontos anunciados de até 73%.

A faixa ampla reflete a variedade da categoria: de poltronas decorativas simples a modelos de design assinado e reclináveis.

Como escolher uma poltrona?

Uso: para leitura e descanso, prefira encosto alto e assento mais profundo; para decoração, modelos compactos com pés palito ocupam menos espaço visual;

para leitura e descanso, prefira encosto alto e assento mais profundo; para decoração, modelos compactos com pés palito ocupam menos espaço visual; Medidas: confira largura, profundidade e altura do assento (em torno de 45 cm é o padrão confortável);

confira largura, profundidade e altura do assento (em torno de 45 cm é o padrão confortável); Revestimento: linho e bouclê são aconchegantes, mas acumulam pelos de animais; couro sintético e tecidos impermeabilizados são mais fáceis de limpar;

linho e bouclê são aconchegantes, mas acumulam pelos de animais; couro sintético e tecidos impermeabilizados são mais fáceis de limpar; Estrutura: madeira maciça ou eucalipto tratado dura mais que estruturas de MDP.

Inclua o frete na conta, já que móveis volumosos costumam ter entrega cara. A EXAME mostrou quais marcas e lojas o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de aproveitar um desconto de 50% ou mais, compare com o histórico de preço: preço maquiado pode render multa à loja.

Perguntas frequentes

Onde comprar poltrona na Black Friday? Segundo a Ranqia, Mobly e Tok&Stok são as mais citadas pelo ChatGPT, em empate técnico.

Qual o preço de uma poltrona barata na Black Friday? A IA citou modelos a partir de R$ 387,59 no Pix.