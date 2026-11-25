A caixa de som tem mais de 166 mil buscas mensais no Google e é presença constante nas listas de presentes de fim de ano. No ChatGPT, a categoria tem uma líder incontestável na Black Friday 2026: a JBL.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de caixa de som o ChatGPT recomenda?

A JBL aparece em 86,5% das respostas, com liderança isolada, e tem posição média de 1,45: na maioria das vezes, é a primeira marca citada. A LG vem em segundo, com 80,5%. Sony (55%), Anker Soundcore (54,5%) e Edifier (50,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Aiwa, Samsung e Philips também estão no top 10.

O argumento mais associado à JBL é a variedade de modelos e de ofertas, além de "descontos anunciados de até 50% em produtos selecionados". A LG e a Anker Soundcore são lembradas pelo custo-benefício, e a Edifier, pela qualidade sonora em casa.

O site da JBL está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT, o que ajuda a sustentar a liderança. A fonte mais citada é o site Radar de Caixas de Som, com 78% de participação.

Quanto custa uma caixa de som na Black Friday 2026?

A JBL Go 5, modelo portátil de entrada, aparecia por R$ 359 na loja da Claro em novembro. Caixas portáteis intermediárias, como as linhas Flip e Charge, costumam custar de R$ 500 a R$ 1.200. Modelos de festa (partybox) e soundbars formam faixas de preço próprias, acima disso.

O que avaliar antes de comprar uma caixa de som?

Portabilidade: modelos pequenos são práticos para viagem, mas têm graves limitados;

modelos pequenos são práticos para viagem, mas têm graves limitados; Resistência à água e poeira: a certificação IP67 permite uso na piscina e na praia;

a certificação IP67 permite uso na piscina e na praia; Bateria: de 7 a 20 horas, dependendo do tamanho e do volume;

de 7 a 20 horas, dependendo do tamanho e do volume; Potência (W RMS): a medida em RMS é mais confiável do que a "potência de pico" anunciada;

a medida em RMS é mais confiável do que a "potência de pico" anunciada; Conexão: Bluetooth 5.x, pareamento de duas caixas em estéreo e integração com assistentes de voz.

O Mercado Livre é o único varejista no ranking, com 34,2%. A plataforma oferece até 24 vezes sem juros e mais de R$ 100 milhões em cupons nesta Black Friday. Cuidado com caixas "JBL" muito baratas em marketplaces: falsificações são comuns. Para quem quer usar IA para comparar, veja como o consumidor está usando o ChatGPT como consultor de compras.

Perguntas frequentes

Qual a melhor caixa de som para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, a JBL lidera as indicações do ChatGPT, com 86,5%, sem empate técnico.

Qual caixa de som tem melhor custo-benefício? A IA associa LG e Anker Soundcore a custo-benefício.