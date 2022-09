Como a Meta contornou medida da Apple que a fez perde US$ 10 bilhões com publicidade

Em 2021, a Apple instituiu que todos os aplicativos de terceiros obtenham o consentimento dos usuários antes de rastrear suas atividades, a decisão caiu como uma bomba na Meta que, sem poder analisar com precisão o comportamento de que suas redes sociais e junto da competição contra o TikTok, perdeu US$ 10 bilhões de dólares no primeiro trimestre.

Mas é obvio que a empresa não quis amargar o prejuízo por muito mais tempo. Segundo uma descoberta feita pelo pesquisador de cibersegurança Felix Krause, ex-funcionário do Google, a Meta deu um jeito de burlar a restrição da Apple com um código no Facebook e Instagram que injeta um rastreador nas páginas carregadas dentro dele. Com isso, a empresa consegue monitorar tudo que os usuários fazem nestes sites, incluindo o texto que digitam durante a navegação.

Ainda que a Meta negue que se valeu da gambiarra, três usuários não ficaram contentes com a possibilidade e entraram com duas ações coletivas contra a Meta na justiça americana.

Eles acusam a empresa de driblar as opções de privacidade do sistema móvel, e interceptar, monitorar e gravar atividade em sites de terceiros.

Isso daria a ela, segundo a acusação, informações identificáveis, detalhes privados de saúde, textos digitados e outros dados confidenciais e sensíveis.

A Meta declarou que as acusações não têm mérito e que a empresa se defenderá com vigor. A companhia, como sempre, afirma respeitar as escolhas de privacidade dos usuários.