Prêmio CanalTech: HBO, Zé Delivery, Dell e Casimiro são destaques de 2022

Desde 2017, o CanalTech realiza seu prêmio anual para classificar as marcas ligadas à tecnologia mais relevantes do ano. Para 2022, não poderia ser diferente: alguma das maiores empresas do país tiveram que retomar as estratégias de acordo com a resposta mercado após dois longos anos de pandemia. E o desempenho delas fez toda a diferença no ano passado — pelo menos é o que dizem os consumidores.

Nesse cenário muito voltado a um crescimento expressivo do setor tecnológico do Brasil, as marcas evoluíram, se transformaram, inovaram. Em 2023, caminhando para a sexta edição do Prêmio CanalTech, elas disputaram em 36 categorias diferentes, com vencedores escolhidos por voto popular.

Ao todo, foram 148.298 votantes contabilizados e quase 4,2 milhões de votos, que escolheram produtos, marcas mais desejadas, serviços e games favoritos. Neste ano, além da categoria nova de Streamer do Ano, oferecida pelo KaBuM!, as marcas também vão disputar o júri técnico, formado por jornalistas e influenciadores especializados que acompanham o mercado de tecnologia e games, composto por todo o tipo de especialista, seja ele ligado ou não ao Canaltech.

Legado e planos do futuro para Magazine Luiza

Para Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, a consolidação do prêmio em 2023 reflete a ascensão em um período difícil para o varejo. "É muito importante para o Magalu estar ao lado do Canaltech nessa premiação. Esse tipo de evento nos permite reconhecer os melhores produtos do mercado e até ajudar nosso consumidor, com informações que ajudam na compra dele. O Canaltech é uma empresa muito importante para nossa estratégia como plataforma, mas também como fonte de informação para nosso cliente".

"É uma satisfação ver o nosso desenvolvimento nesses últimos 10 anos, e estar aqui no presencial de novo faz toda a diferença. Acompanhamos essas marcas, vimos o potencial com o número de votos e a gente vai seguir guiado o nosso público para um conteúdo voltado para tecnologia, rumo a atingir a maior audiência possível", explicou Felipe Szatkowski, fundador e diretor executivo do Canaltech.

As marcas vencedoras do Prêmio CanalTech

A premiação das vencedoras ocorreu nesta quinta-feira, 9, na sede da Magazine Luiza, em São Paulo. Entre os destaques e resultados surpreendentes, estão a HBO — que levou pela primeira vez desde o início do prêmio na categoria de melhor streaming —, o Zé Delivery, vencedor pela segunda vez, e a Dell, que levou tanto na categoria laptop comum quanto para a linha gamer, com a Alienware.

Para André Mermelstein, diretor de comunicações da Discovery e Warner Bros Channel, a conquista da HBO Max é um espelho do serviço oferecido para o espectador, com diversificação de conteúdos. "Chegamos a esse posto porque oferecer essa variedade de coisas, é um jeito de fisgar todos os tipos de público. Oferecemos conteúdo infantil de muita qualidade, assim como os jogos de futebol, documentários e, claro, nosso catálogo de séries e filmes que vai aumentando a cada novo lançamento. É muito de entender o que o cliente de hoje procura — e atendê-lo com variedade".

Veja abaixo quais marcas e produtos foram os favoritos de 2022:

Games

Jogo multiplayer mais popular: Call of Duty: Warzone

Melhor jogo para console: God of War Ragnarök

Melhor jogo para PC: Elden Ring

Melhor jogo para smartphone: Free Fire

Streamer do ano: Casimiro

Marcas mais desejadas

Armazenamento: Kingston

Áudio: JBL

Automóvel: Volkswagen

Automóvel Premium:Porsche

Cadeira Gamer: DX Racer

Console de Videogame: PlayStation

Laptop: Dell

Laptop Gamer: Dell/Alienware

Monitor: Samsung

Periféricos Gamer: Logitech G

Placa de vídeo: Nvidia

Placa-mãe: ASUS

Processador para PC: Intel

Produtos para Casa Inteligente: Amazon

Roteador / Conectividade: TP-Link

Smart TV: Samsung

Smartphone: Apple

Produtos

Melhor assistente de voz: Alexa

Melhor wearable: Apple Watch Ultra

Smartphone custo-benefício: Galaxy S20 FE 5G

Smartphone do ano: Galaxy S22 Ultra

Serviços

Banco digital: C6Bank

Banda larga fixa: TIM

Experiência de mobilidade urbana: Waze

Operadora móvel: Claro

Plataforma de filmes e séries online: HBO Max

Plataforma de música online: Spotify

Plataforma social: LinkedIn

Serviço de chamada de voz e vídeo: Microsoft Teams

Serviço de delivery: Zé Delivery

Serviço de segurança cibernética: Kaspersky

Vencedores por juri técnico:

Produtos

Melhor câmera de smartphone: iPhone 14 Pro

Smartphone com melhor autonomia: iPhone 14 Pro Max

Produto mais inovador: Steam Deck

Melhor fone TWS: AirPods Pro 2ª Geração

Melhor headphone: Sony WH-1000XM5

Laptop do ano: MacBook Air M2

Smart TV do ano: LG OLED Evo C2

Melhor CPU para games: Intel Core i9-13900K

Melhor CPU custo-benefício: AMD Ryzen 5 5600

Melhor GPU para games: NVIDIA GeForce RTX 4090

Melhor GPU custo-benefício: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Games

Melhor jogo para PC: Elden Ring

Melhor jogo para smartphone: Genshin Impact

Melhor jogo para console: God of War Ragnarök