A cafeteira tem mais de 159 mil buscas mensais no Google e é um dos eletroportáteis mais disputados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a Nespresso é a marca mais citada, mas divide a liderança com duas concorrentes.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cafeteira o ChatGPT recomenda?

A Nespresso aparece em 76,5% das respostas. Oster (75,5%) e Electrolux (74%) estão em empate técnico com ela. Dolce Gusto (69,5%) e Philips Walita (61,3%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Três Corações (46,5%), Mondial, Cadence e Philco também aparecem no top 10.

Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta. A Nespresso é associada a "até 60% de desconto em máquinas selecionadas", a até 45% de desconto em acessórios e a até R$ 150 em benefícios. A Philips Walita aparece com descontos de até 45%. A Dolce Gusto é citada com máquinas a partir de R$ 349,90.

O site da Nespresso está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT nessa categoria. A mais citada é o site Radar de Cafeteiras, com 79,5% de participação.

Quanto custa uma cafeteira na Black Friday 2026?

Na loja oficial da Electrolux, a cafeteira elétrica ECM10, de 15 xícaras, saiu de R$ 169,90 para cerca de R$ 115. Máquinas de cápsula da Dolce Gusto começam em R$ 349,90, segundo o ChatGPT. Modelos de espresso manual e superautomáticos ficam em faixas bem mais altas, de R$ 1.000 a mais de R$ 4.000.

Que tipo de cafeteira comprar?

Elétrica de filtro: a mais barata, ideal para quem toma café coado em quantidade;

a mais barata, ideal para quem toma café coado em quantidade; Cápsula (Nespresso, Dolce Gusto, Três Corações): prática e consistente, mas o custo por xícara é alto. Antes de comprar, compare o preço das cápsulas compatíveis, que pesa mais do que o da máquina no longo prazo;

prática e consistente, mas o custo por xícara é alto. Antes de comprar, compare o preço das cápsulas compatíveis, que pesa mais do que o da máquina no longo prazo; Espresso manual: exige moedor e prática, mas oferece mais controle e custo por xícara menor;

exige moedor e prática, mas oferece mais controle e custo por xícara menor; Superautomática: mói o grão e prepara a bebida com um toque. É a mais cara.

Na Black Friday, a EXAME mostrou que o ChatGPT indica fabricantes mesmo quando o consumidor pergunta onde comprar, padrão que se repete em cafeteiras: nenhum varejista entra no top 10. E, antes de aproveitar o "até 60% off", confira se o preço não subiu antes da data: veja como reconhecer e denunciar.

Perguntas frequentes

Qual a melhor cafeteira para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Nespresso, Oster e Electrolux estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Cafeteira de cápsula vale a pena? Vale pela praticidade, mas o custo das cápsulas torna cada xícara mais cara.