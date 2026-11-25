A secadora de roupas tem quase 160 mil buscas mensais no Google e ganha espaço em apartamentos sem área de serviço ventilada. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Electrolux e Brastemp.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de secadora o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 81,2% das respostas e costuma ser a segunda marca citada (posição média de 2,49). A Brastemp, com 80,2%, está em empate técnico com ela. Mueller (66,8%), Samsung (66,5%), Philco (57,2%) e Midea (56,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Fischer, Suggar, Wanke e LG também entram no top 10.

Nenhum varejista aparece no ranking. A fonte mais citada pela IA é o próprio site da Brastemp, com 58,8% de participação, o que ajuda a explicar a força da marca na categoria.

Quanto custa uma secadora na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Suggar: R$ 1.549;

R$ 1.549; Philco: R$ 1.999, para modelo de 11 kg.

A Electrolux aparece descrita como "minha primeira marca para pesquisar", com modelos de 11 kg e a campanha de "mais de 100 produtos em oferta". A Brastemp é lembrada pelos modelos de piso e suspensos.

Secadora de piso, suspensa ou lava e seca?

Secadora de piso: maior capacidade, geralmente de 10 a 12 kg. Indicada para famílias;

maior capacidade, geralmente de 10 a 12 kg. Indicada para famílias; Secadora suspensa (de parede): compacta, com cerca de 4 a 6 kg. Boa para apartamentos pequenos e para complementar o varal;

compacta, com cerca de 4 a 6 kg. Boa para apartamentos pequenos e para complementar o varal; Lava e seca: economiza espaço, mas seca menos roupa por ciclo do que lava. Nessa categoria, LG e Samsung lideram as indicações do ChatGPT.

Na hora de escolher, veja se o modelo é de exaustão (precisa de duto ou janela para soltar o ar quente) ou de condensação, que dispensa saída de ar. Confira também o consumo de energia, sensores de umidade, que desligam a máquina quando a roupa seca, e programas para tecidos delicados.

A Whirlpool, dona da Brastemp, anunciou que vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina, o que pode limitar descontos da marca nesta edição.

Perguntas frequentes

Qual a melhor secadora de roupas na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux e Brastemp estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Secadora gasta muita energia? Gasta mais que outros eletrodomésticos. Modelos com sensor de umidade e bomba de calor reduzem o consumo.