Positivo vai fabricar e distribuir computadores da Compaq no Brasil

A Positivo Tecnologia comunicou na noite de quarta-feira acordo para licenciamento e incorporação das operações da marca de computadores Compaq em território brasileiro, sem divulgar os valores do negócio. A marca de computadores pertence à HP Inc.

"A companhia vai fabricar e comercializar modelos de notebooks, desktops e all-in-one Compaq, marca da HP Inc., empresa resultante da fusão entre a Compaq Computer Corporation (CPQ) e a Hewlett-Packard Company (HP)", detalhou.

Na quarta-feira, antes da divulgação do fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as ações da Positivo fecharam em alta de 16,39%, a 10,51 reais, entre as maiores altas da bolsa nesta sessão.

Além de computadores, tablets — segmento que a empresa voltou a explorar no quarto trimestre de 2020 —, celulares e dispositivos para aplicações de casa inteligente, a Positivo também tem pela frente encomendas de urnas eletrônicas, depois que venceu licitação em julho do ano passado do Tribunal Superior Eleitoral.

A empresa afirmou que já tem encomendas para 147.000 urnas eletrônicas, um faturamento esperado de cerca de 650 milhões de reais, para entrega confirmada neste ano e em 2022. A expectativa é 40% do faturamento esperado ocorra neste ano.