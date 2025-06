Por que você deve tomar cuidado ao clicar no botão 'cancelar inscrição' em e-mails

O botão "cancelar inscrição" em e-mails de marketing pode não ser a melhor saída para quem quer evitar uma caixa de entrada cheia. A aparente solução, na verdade, pode expor usuários a golpes. É o que alertam especialistas em segurança cibernética ouvidos pelo Wall Street Journal.

Segundo a reportagem do jornal americano, clicar em links de “cancelar inscrição”, comuns no final de e-mails promocionais, pode indicar a cibercriminosos que aquele endereço de e-mail está ativo e é monitorado por uma pessoa real, o que aumenta as chances de o usuário virar alvo de novos golpes.

Levantamento da empresa de segurança DNSFilter aponta que um em cada 644 cliques nesses links direciona o usuário para sites maliciosos.

Em cenários menos piores, o clique apenas confirma que o endereço é válido. Em situações mais graves, o redirecionamento pode levar a páginas falsas, com aparência legítima, que tentam capturar credenciais de login ou instalar malwares no dispositivo.

Os especialistas em segurança digital reforçam a recomendação de não clicar em links vindos de remetentes desconhecidos. Mesmo páginas que pedem o e-mail para confirmar o descadastro podem ser parte de golpes, ou práticas de marketing pouco transparentes, nas quais o mesmo link é usado para vários destinatários.

Alternativas mais seguras

Em vez de clicar nos links dentro do corpo do e-mail, a recomendação é usar os botões de “cancelar inscrição” que aparecem na interface dos serviços de e-mail, como Gmail e Outlook. Esses botões utilizam os chamados list-unsubscribe headers, que não redirecionam para a web e são considerados mais seguros.

Outra saída é simplesmente marcar o e-mail como spam ou configurar filtros para redirecionar automaticamente mensagens indesejadas para a lixeira.

Para quem costuma se cadastrar em muitas promoções ou sites, a recomendação é criar um endereço de e-mail descartável. Usuários da Apple, por exemplo, podem usar a função “Ocultar meu e-mail”, que gera endereços temporários que redirecionam para a caixa principal. Extensões de privacidade disponíveis nos navegadores Chrome e Firefox também cumprem esse papel.

A lição, segundo os especialistas, é clara: desconfiar de qualquer link recebido por e-mail, especialmente se o remetente for desconhecido. Em vez de clicar, acesse diretamente o site da empresa, caso queira mudar suas preferências de comunicação.