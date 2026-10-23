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Apresentado por GLOUSOFT

Minha Colinha: a trend de 450 milhões de views criada por quem nunca votou

Criada por um brasileiro que mora fora do país,a plataforma recebeu 39,9 milhões de requisições no dia da eleição e transmite a apuração do 2º turno ao vivo neste domingo

Renan Batista Silva, fundador e CEO da GlouSoft, responsável pelo Minha Colinha

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Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17h40.

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Renan Batista Silva mora fora do Brasil e conta que nunca teve a oportunidade de votar. A curiosidade sobre como os brasileiros se preparam para a eleição levou o fundador e CEO da GlouSoft a desenvolver, ao lado do sócio, o Minha Colinha. O site gratuito permite organizar os números dos candidatos, simular a votação e compartilhar as escolhas nas redes sociais.

“Eu queria entender como o brasileiro se prepara para votar. Comentei com meu sócio e dali nasceu o Minha Colinha”, afirma.

O nome foi escolhido para reforçar a ideia de uma lista montada pelo próprio eleitor. Na avaliação do empresário, o uso da palavra “minha” aproxima a ferramenta de uma escolha pessoal, em vez de uma relação de candidatos recebida de terceiros.

Minha Colinha: plataforma permite organizar os candidatos escolhidos e compartilhar a lista nas redes sociais.

Eu / Minha Colinha - A foto, depois a colinha

O formato que circulou nas redes reunia dois elementos: primeiro, a foto do eleitor; depois, a colinha com os candidatos escolhidos. Para o executivo, parte do interesse estava na comparação entre a aparência dos participantes e suas preferências políticas.

“Você olha a pessoa e acha que sabe em quem ela vota. Não sabe. Aparência é uma coisa, opinião é outra, e a trend mostrou isso em escala”, diz.

De acordo com a GlouSoft, não houve pagamento para as publicações. O levantamento da companhia aponta posts individuais com até 3,7 milhões de visualizações e a participação de nomes como Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Erika Hilton e Herson Capri.

As publicações relacionadas ao Minha Colinha somaram mais de 450 milhões de visualizações orgânicas, sendo 220 milhões no X e 230 milhões no Instagram.

O desenvolvimento da ferramenta ficou a cargo de Silva e de seu sócio. A dupla usou inteligência artificial em todas as etapas, da programação à configuração da infraestrutura.

“A IA não substituiu ninguém aqui. Ela permitiu que duas pessoas fizessem o trabalho de um time inteiro”, afirma.

A experiência se soma à atuação da GlouSoft no desenvolvimento de plataformas de inteligência de dados para governos e empresas.

Como funciona?

No Minha Colinha, o eleitor digita o nome ou o número do candidato e confere foto, partido e cargo com base nos dados públicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As escolhas são organizadas na ordem da urna e podem ser salvas como imagem para compartilhamento nas redes e no WhatsApp.

Segundo a GlouSoft, foram realizadas 61 milhões de buscas, oito em cada dez pelo número. Silva interpreta esse comportamento como um sinal de que muitos usuários já chegam com suas escolhas definidas e procuram a ferramenta para conferi-las.

“O eleitor não quer ser convencido. Quer ajuda para não errar na urna”, diz.

De acordo com a empresa, a plataforma é apartidária e não sugere candidatos. Esse posicionamento também orientou a identidade visual, que evita o uso de azul e vermelho.

Treino antes da votação

A plataforma permite simular com os números dos candidatos selecionados pelo próprio usuário. O objetivo é familiarizar o eleitor com a sequência de votação e com as informações que encontrará na urna.

O recurso teve 11 milhões de treinos iniciados e mais de 9 milhões concluídos. O acesso dispensa cadastro, não exibe anúncios e não armazena as escolhas dos usuários.

O treino deve ajudar o eleitor a reconhecer o candidato, seu número e sua foto oficial antes de votar. “A ideia é a pessoa saber em quem vota, mostrar a opinião dela e debater”, afirma.

Professores de informática passaram a utilizar o simulador em atividades com adolescentes que votam pela primeira vez, com registros das aulas publicados nas redes sociais.

A plataforma processou 165 milhões de requisições em 60 dias, das quais 117 milhões ocorreram na semana do primeiro turno. Em 4 de outubro, foram 39,9 milhões, sem instabilidade, conforme informa a companhia. O indicador contabiliza solicitações feitas à infraestrutura, não usuários únicos.

Silva atribui o desempenho à combinação do desenvolvimento com IA e da infraestrutura da Cloudflare, distribuída em mais de 300 cidades, sem depender de um servidor central.

Apuração do segundo turno

Na noite do primeiro turno, o Minha Colinha também funcionou como painel de apuração. A plataforma passou a consultar os arquivos oficiais do TSE a partir das 17h, com atualização a cada minuto.

A lista de cada eleitor passou a mostrar os votos recebidos pelos candidatos escolhidos. No Modo Telão, é possível acompanhar até 12 nomes em uma mesma tela. As páginas de resultados tiveram 7,6 milhões de carregamentos após a votação.

A companhia repetirá o acompanhamento da apuração neste domingo, 25 de outubro, e a ferramenta já apresenta apenas os candidatos que seguem na disputa.

O próximo passo é lançar um portal gratuito para reunir planos de governo, emendas parlamentares e gastos públicos dos eleitos. A previsão é disponibilizar o serviço em duas semanas.

A proposta é usar inteligência artificial para cruzar os dados e apresentá-los em linguagem simples, permitindo que o eleitor acompanhe a atuação dos representantes após a eleição.

 

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