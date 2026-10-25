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Mais de 2 milhões de eleitores justificaram o voto no 2º turno, diz TSE

Dados do segundo turno das eleições de 2026 foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral neste domingo

Eleitores que não votaram podem apresentar justificativa pelo e-Título ou pelos canais da Justiça Eleitoral dentro do prazo estabelecido. (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Eleitores que não votaram podem apresentar justificativa pelo e-Título ou pelos canais da Justiça Eleitoral dentro do prazo estabelecido. (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14h03.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 2,64 milhões de justificativas de ausência às urnas até as 12h deste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições de 2026. Os pedidos foram enviados pelo aplicativo e-Título desde sábado, 24, segundo dados divulgados pelo tribunal.

No mesmo período, o aplicativo emitiu mais de 2,3 milhões de títulos eleitorais digitais e contabilizou mais de 14 milhões de consultas à ferramenta “Onde Votar”. A Justiça Eleitoral também enviou cerca de 1,17 milhão de notificações sobre mudanças nos locais de votação.

Como justificar a ausência no segundo turno das eleições

Eleitores que estiverem fora do município onde votam podem justificar a ausência pelo e-Título durante o horário de votação, das 8h às 17h, usando a geolocalização do celular.

Também é possível apresentar a justificativa presencialmente em uma mesa receptora de justificativas, com documento oficial com foto, mesmo vencido.

Quem não fizer o pedido no dia da eleição poderá justificar posteriormente pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em um cartório eleitoral. Para o segundo turno de 2026, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027. A justificativa deve ser apresentada para cada turno em que o eleitor deixar de votar.

A ausência sem justificativa aceita ou fora do prazo pode resultar em multa de R$ 3,51 por turno e outras consequências, caso não seja feita a regularização.

Acompanhe tudo sobre:TSEEleições 2026

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