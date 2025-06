Golpes em processos trabalhistas: TRT-RS alerta sobre novos ataques virtuais; veja como se proteger

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) alerta sobre um novo golpe que tem como alvo pessoas envolvidas em processos trabalhistas. O esquema começa com um e-mail falso, que contém dados reais de um processo em andamento, informando que a próxima audiência foi adiada.

O e-mail direciona a vítima a clicar em um link para mais informações. Ao fazer isso, o computador da pessoa é invadido, e o golpista pode acessar todos os arquivos, incluindo dados bancários e documentos pessoais.

Este golpe se enquadra na categoria de phishing (pesca, em inglês), em que os criminosos utilizam e-mails fraudulentos como "iscas" para obter informações confidenciais dos usuários. O termo é uma analogia à prática de pesca, onde os golpistas tentam convencer suas vítimas a fornecer dados sensíveis sem perceberem o perigo.

O TRT-RS orienta advogados e advogadas a alertarem seus clientes sobre este tipo de fraude e a reforçar que, em caso de dúvida, é importante entrar em contato diretamente com o advogado ou com a unidade judiciária responsável pelo processo para confirmar a veracidade das informações recebidas.

Outros golpes

Além do phishing, há outros golpes relacionados à Justiça do Trabalho que têm sido reportados. Um dos mais comuns envolve decisões judiciais falsificadas, nas quais os criminosos utilizam informações reais dos processos, como o número da ação e os nomes dos advogados, para criar documentos fraudulentos e pedir pagamentos, prometendo o repasse de valores futuros. Estes documentos muitas vezes são enviados via WhatsApp, com mensagens que simulam a comunicação de um advogado ou do próprio juiz responsável pelo caso.

Outro golpe frequente é o acordo falso, em que os golpistas enviam sentenças fraudulentas afirmando que o processo foi resolvido e que o reclamante ganhou a causa. O criminoso ainda solicita o pagamento de uma quantia, alegando ser necessário para liberar o valor da causa.

O TRT-RS também alerta sobre golpes envolvendo guias falsas e intimações fraudulentas. Nos casos de guias, documentos falsos são enviados solicitando depósitos com justificativas enganosas, como a liberação de certidões ou o levantamento de valores. Já as intimações fraudulentas podem ser enviadas por e-mail, utilizando timbres e assinaturas falsas para exigir pagamentos indevidos.

Como se proteger

A principal recomendação do TRT-RS é desconfie de qualquer contato direto do Tribunal que solicite pagamento.

O Tribunal não realiza cobranças diretamente às partes envolvidas nos processos. Toda a comunicação oficial acontece geralmente por meio dos advogados, que são os responsáveis por intermediar a comunicação com as partes.

Além disso, apenas oficiais de Justiça podem enviar comunicações, como intimações e notificações, por e-mail ou WhatsApp. No entanto, estes contatos sempre virão com um endereço de e-mail com a extensão @trt4.jus.br e anexos no formato .pdf com assinatura eletrônica, que pode ser validada via QRCode.

Caso receba uma mensagem suspeita, o TRT-RS recomenda que a pessoa não clique em links e, em vez disso, entre em contato diretamente com seu advogado ou com a unidade judiciária onde tramita o processo para verificar a veracidade das informações.

Em casos de suspeita de golpe, o TRT-RS orienta os usuários a denunciar imediatamente à Corregedoria do Tribunal pelo e-mail corregedoria@trt4.jus.br. Se houver prejuízo financeiro, também é recomendado registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou utilizar a delegacia virtual de seu estado.

Com a proliferação desses golpes, o alerta é claro: mantenha-se atento e compartilhe essa informação com colegas, amigos e familiares para evitar que mais pessoas se tornem vítimas dessas fraudes digitais.