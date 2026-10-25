Google Maps sem internet: o que funciona depois de baixar o mapa off-line

Google Maps off-line: navegação de carro e busca por endereços seguem ativas dentro da área baixada (Nikolas Kokovlis/NurPhoto /Getty Images)
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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09h00.
O Google Maps funciona sem internet depois que o usuário baixa uma área no celular. A navegação de carro, a busca por endereços e o GPS seguem ativos dentro do mapa salvo, mas trânsito em tempo real, rotas alternativas e trajetos de ônibus, bicicleta ou a pé ficam indisponíveis. O download exige Wi-Fi e precisa cobrir todo o trajeto.
O Google Maps continua funcionando sem internet depois que o usuário baixa uma área para o celular, mas com limites. Dentro do mapa salvo, o app traça rotas de carro, busca endereços e mostra a localização pelo GPS. Fora dele, ou quando o recurso depende de dados ao vivo, a navegação off-line para de responder.
A precaução faz diferença em viagens rodoviárias. Segundo o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) 2026 da Anatel, o 4G cobre 53% dos 122 mil quilômetros de rodovias federais e 50,7% dos 323 mil quilômetros de estradas estaduais mapeadas. Metade da malha ainda tem trechos sem sinal.
Depois do download, o app usa a área salva sempre que a conexão cai ou fica lenta. Não é preciso ativar nenhum "modo off-line". Funcionam sem dados móveis:
A condição é geográfica. A ajuda oficial do Google informa que o mapa off-line só conduz o motorista até o destino se o trajeto inteiro estiver dentro da área salva. Quem baixa apenas a cidade de origem e segue para um município vizinho pode perder a rota no meio do caminho.
Sem conexão, o app perde tudo o que depende de dados atualizados em tempo real. Ficam indisponíveis:
O download precisa de internet, de preferência Wi-Fi, e de login na conta Google dentro do app. O caminho é o mesmo no Android e no iPhone, com pequenas variações conforme a versão.
Pelo nome do destino:
Pela seleção manual, indicada para viagens de carro:
Para viagens longas, o recorte deve ir além da rota principal e incluir cidades próximas e estradas alternativas. Se houver bloqueio ou parada não planejada, o desvio continua dentro da área salva. O app mostra o tamanho do arquivo antes de confirmar o download.
O teste mais próximo de uma estrada sem cobertura é o modo avião, que corta dados móveis e Wi-Fi ao mesmo tempo. O GPS continua recebendo sinal de satélite.
Sem o apoio das antenas de celular, o ponto azul pode demorar alguns segundos a mais para se fixar. O ideal é esperar a localização estabilizar antes de iniciar o trajeto.
As áreas baixadas expiram. O Google Maps tenta renová-las por conta própria até 15 dias antes do vencimento, quando o celular se conecta a uma rede Wi-Fi. Para gerenciar os mapas salvos:
No Android, os mapas também podem ficar no cartão SD, desde que ele esteja configurado como armazenamento portátil. Mudar o local de armazenamento exige baixar as áreas de novo.
Baixar a área pelo Wi-Fi antes da viagem reduz o consumo de dados móveis, porque o app deixa de carregar o mapa durante o trajeto. Outros ajustes ajudam:
Com sinal disponível, o app ainda pode consumir dados para buscar trânsito e informações de estabelecimentos. O mapa off-line reduz a dependência da rede, mas não zera o consumo.
Para a maioria dos trajetos de carro, o próprio Google Maps resolve. Em trilhas, estradas de terra ou regiões rurais com ruas pouco mapeadas, apps baseados no OpenStreetMap costumam trazer mais detalhes.
Não. O GPS usa sinais de satélite para identificar a posição do aparelho. A internet serve para baixar mapas, buscar lugares fora da área salva e receber dados em tempo real, como trânsito.
Sim, desde que as duas cidades e toda a estrada entre elas estejam dentro da área baixada. Se parte do trajeto ficar fora do recorte, a navegação pode falhar.
Sim. O recurso existe no Google Maps para Android e iOS, com o mesmo caminho: pesquisar o destino ou abrir "Mapas off-line" na foto do perfil, selecionar a área e baixar.
Depende do tamanho e da densidade da área. Uma capital ocupa mais espaço que uma cidade pequena. O app mostra a estimativa antes de confirmar o download.
Não em tempo real. Alertas de radar, acidente e fiscalização dependem de conexão, tanto no Google Maps quanto no Waze.
Sim. O mapa salvo evita gasto com roaming e garante navegação em áreas com sinal instável. O Google informa que o download não está disponível em alguns países por limitações contratuais ou de formato de endereço.