Google Maps sem internet: o que funciona depois de baixar o mapa off-line

RESUMO ＋ O Google Maps funciona sem internet depois que o usuário baixa uma área no celular. A navegação de carro, a busca por endereços e o GPS seguem ativos dentro do mapa salvo, mas trânsito em tempo real, rotas alternativas e trajetos de ônibus, bicicleta ou a pé ficam indisponíveis. O download exige Wi-Fi e precisa cobrir todo o trajeto.

O Google Maps continua funcionando sem internet depois que o usuário baixa uma área para o celular, mas com limites. Dentro do mapa salvo, o app traça rotas de carro, busca endereços e mostra a localização pelo GPS. Fora dele, ou quando o recurso depende de dados ao vivo, a navegação off-line para de responder.

A precaução faz diferença em viagens rodoviárias. Segundo o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) 2026 da Anatel, o 4G cobre 53% dos 122 mil quilômetros de rodovias federais e 50,7% dos 323 mil quilômetros de estradas estaduais mapeadas. Metade da malha ainda tem trechos sem sinal.

O que funciona no Google Maps sem internet?

Depois do download, o app usa a área salva sempre que a conexão cai ou fica lenta. Não é preciso ativar nenhum "modo off-line". Funcionam sem dados móveis:

Mapa da região: ruas, estradas e pontos de interesse registrados no momento do download;

ruas, estradas e pontos de interesse registrados no momento do download; Busca: endereços, cidades e estabelecimentos dentro da área baixada;

endereços, cidades e estabelecimentos dentro da área baixada; Rota de carro: traçado do trajeto e navegação guiada com instruções de voz;

traçado do trajeto e navegação guiada com instruções de voz; Localização por GPS: o ponto azul no mapa, que depende de satélites, não de internet.

A condição é geográfica. A ajuda oficial do Google informa que o mapa off-line só conduz o motorista até o destino se o trajeto inteiro estiver dentro da área salva. Quem baixa apenas a cidade de origem e segue para um município vizinho pode perder a rota no meio do caminho.

O que deixa de funcionar no Google Maps off-line?

Sem conexão, o app perde tudo o que depende de dados atualizados em tempo real. Ficam indisponíveis:

Trânsito ao vivo: congestionamentos, acidentes e interdições não aparecem, e o tempo de viagem não considera lentidão;

congestionamentos, acidentes e interdições não aparecem, e o tempo de viagem não considera lentidão; Rotas alternativas: o app não sugere desvios com base nas condições da via;

o app não sugere desvios com base nas condições da via; Outros modos de deslocamento: trajetos de transporte público, bicicleta e a pé não são calculados;

trajetos de transporte público, bicicleta e a pé não são calculados; Conteúdo pesado: camada de satélite, Street View, fotos e horários atualizados de estabelecimentos dependem de conexão.

Como baixar um mapa off-line no Google Maps

O download precisa de internet, de preferência Wi-Fi, e de login na conta Google dentro do app. O caminho é o mesmo no Android e no iPhone, com pequenas variações conforme a versão.

Pelo nome do destino:

Abra o Google Maps e pesquise a cidade ou região; Toque no nome do local para abrir a ficha de informações; Deslize as opções para o lado e toque em "Mais"; Selecione "Baixar mapa off-line"; Ajuste o quadro, se necessário, e toque em "Download".

Pela seleção manual, indicada para viagens de carro:

Toque na foto do perfil, no canto superior direito; Abra "Mapas off-line"; Toque em "Selecione seu mapa"; Arraste e amplie o quadro até cobrir origem, destino e estradas do caminho; Confira o espaço estimado e toque em "Download".

Para viagens longas, o recorte deve ir além da rota principal e incluir cidades próximas e estradas alternativas. Se houver bloqueio ou parada não planejada, o desvio continua dentro da área salva. O app mostra o tamanho do arquivo antes de confirmar o download.

Como testar o mapa off-line antes de sair

O teste mais próximo de uma estrada sem cobertura é o modo avião, que corta dados móveis e Wi-Fi ao mesmo tempo. O GPS continua recebendo sinal de satélite.

Ative o modo avião nas configurações rápidas do celular; Abra o Google Maps e pesquise um endereço dentro da área baixada; Toque em "Como chegar", escolha "Carro" e inicie a navegação; Confira se o mapa carrega, se a rota aparece e se a voz dá as instruções.

Sem o apoio das antenas de celular, o ponto azul pode demorar alguns segundos a mais para se fixar. O ideal é esperar a localização estabilizar antes de iniciar o trajeto.

Quanto tempo dura o mapa off-line e como atualizar?

As áreas baixadas expiram. O Google Maps tenta renová-las por conta própria até 15 dias antes do vencimento, quando o celular se conecta a uma rede Wi-Fi. Para gerenciar os mapas salvos:

Toque na foto do perfil e abra "Mapas off-line"; Veja as áreas salvas, o espaço ocupado e a data de expiração; Toque em uma área para atualizar, renomear ou excluir; No ícone de configurações, ative "Atualização automática de mapas off-line".

No Android, os mapas também podem ficar no cartão SD, desde que ele esteja configurado como armazenamento portátil. Mudar o local de armazenamento exige baixar as áreas de novo.

Como economizar dados no Google Maps

Baixar a área pelo Wi-Fi antes da viagem reduz o consumo de dados móveis, porque o app deixa de carregar o mapa durante o trajeto. Outros ajustes ajudam:

Atualização pelo Wi-Fi: renove as áreas salvas em casa, antes de sair;

renove as áreas salvas em casa, antes de sair; Camadas leves: evite satélite e Street View durante a navegação;

evite satélite e Street View durante a navegação; Dados em segundo plano: restrinja o uso do Google Maps nas configurações do celular, se o aparelho oferecer o controle;

restrinja o uso do Google Maps nas configurações do celular, se o aparelho oferecer o controle; Preferências de download: no Android, o menu "Mapas off-line" permite definir que os downloads aconteçam só pelo Wi-Fi.

Com sinal disponível, o app ainda pode consumir dados para buscar trânsito e informações de estabelecimentos. O mapa off-line reduz a dependência da rede, mas não zera o consumo.

Quais apps de GPS funcionam sem internet?

Para a maioria dos trajetos de carro, o próprio Google Maps resolve. Em trilhas, estradas de terra ou regiões rurais com ruas pouco mapeadas, apps baseados no OpenStreetMap costumam trazer mais detalhes.

Organic Maps: gratuito, funciona off-line com busca e navegação para carro, bicicleta e a pé, no Android e no iPhone;

gratuito, funciona off-line com busca e navegação para carro, bicicleta e a pé, no Android e no iPhone; OsmAnd: oferece mapas por região, curvas de nível e rotas para trilhas e veículos grandes, com mais opções de configuração;

oferece mapas por região, curvas de nível e rotas para trilhas e veículos grandes, com mais opções de configuração; Waze: não permite baixar mapas e precisa de internet para calcular a rota. Uma navegação iniciada com sinal segue pelo GPS se a conexão cair, mas o app não recalcula o trajeto nem atualiza alertas.