Instagram chega à Apple TV com Reels e vídeos longos

RESUMO ＋ Instagram passa a oferecer aplicativo para Apple TV. A loja brasileira já informa compatibilidade, mas isso não comprova a disponibilidade de todos os recursos para cada conta.

O Instagram chegou à Apple TV, ampliando a presença da rede social nas telas da sala. A página oficial do aplicativo na App Store brasileira já inclui o aparelho entre os dispositivos compatíveis e exige tvOS 26.0 ou posterior.

A versão permite assistir a Reels, vídeos longos e transmissões ao vivo, além de descobrir criadores e continuar a experiência entre dispositivos. Esses recursos foram descritos pelo site especializado.

A listagem brasileira identifica a Instagram Inc. como desenvolvedora e apresenta o download como gratuito. A presença na loja, porém, não permite concluir que todas as funções já operem para todas as contas no país.

Como o Instagram chegou às televisões

A expansão começou antes no ecossistema da Amazon. Em dezembro de 2025, a Meta anunciou um teste do Instagram para Fire TV nos Estados Unidos, com vídeos organizados por interesses, reprodução automática e possibilidade de adicionar até cinco contas à experiência inicial.

Uma atualização do anúncio incluiu o Google TV nos Estados Unidos em fevereiro de 2026. Esses eram testes em plataformas específicas; seus detalhes não devem ser tratados como uma lista de funções confirmadas para a Apple TV.

O movimento já aparecia no horizonte do setor. Em junho de 2025, a EXAME mostrou como TikTok e Instagram miravam a TV diante do avanço do YouTube.

O que a nova versão confirma

Na Apple TV, a informação objetiva disponível na loja é o requisito de sistema. Compatibilidade não equivale a um teste de funcionamento. A listagem também não estabelece, sozinha, um lançamento simultâneo em todos os países.

Em junho, a Meta havia anunciado a chegada da experiência de TV a televisores Samsung de 2020 em diante nos Estados Unidos. Na ocasião, descreveu testes de canais, Stories e uma seção para vídeos horizontais, além do envio de Reels pelo celular em Google TV e Fire TV.

O avanço ajuda a situar a disputa das redes sociais por audiência e publicidade na televisão.