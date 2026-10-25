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Instagram chega à Apple TV com Reels e vídeos longos

Aplicativo exige tvOS 26 ou posterior; loja brasileira já lista compatibilidade com o aparelho da Apple

App do Instagram na Apple TV: rede social amplia presença nas telas de televisão

App do Instagram na Apple TV: rede social amplia presença nas telas de televisão

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 11h39.

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RESUMO ＋

Instagram passa a oferecer aplicativo para Apple TV. A loja brasileira já informa compatibilidade, mas isso não comprova a disponibilidade de todos os recursos para cada conta.

O Instagram chegou à Apple TV, ampliando a presença da rede social nas telas da sala. A página oficial do aplicativo na App Store brasileira já inclui o aparelho entre os dispositivos compatíveis e exige tvOS 26.0 ou posterior.

A versão permite assistir a Reels, vídeos longos e transmissões ao vivo, além de descobrir criadores e continuar a experiência entre dispositivos. Esses recursos foram descritos pelo site especializado.

A listagem brasileira identifica a Instagram Inc. como desenvolvedora e apresenta o download como gratuito. A presença na loja, porém, não permite concluir que todas as funções já operem para todas as contas no país.

Como o Instagram chegou às televisões

A expansão começou antes no ecossistema da Amazon. Em dezembro de 2025, a Meta anunciou um teste do Instagram para Fire TV nos Estados Unidos, com vídeos organizados por interesses, reprodução automática e possibilidade de adicionar até cinco contas à experiência inicial.

Uma atualização do anúncio incluiu o Google TV nos Estados Unidos em fevereiro de 2026. Esses eram testes em plataformas específicas; seus detalhes não devem ser tratados como uma lista de funções confirmadas para a Apple TV.

O movimento já aparecia no horizonte do setor. Em junho de 2025, a EXAME mostrou como TikTok e Instagram miravam a TV diante do avanço do YouTube.

O que a nova versão confirma

Na Apple TV, a informação objetiva disponível na loja é o requisito de sistema. Compatibilidade não equivale a um teste de funcionamento. A listagem também não estabelece, sozinha, um lançamento simultâneo em todos os países.

Em junho, a Meta havia anunciado a chegada da experiência de TV a televisores Samsung de 2020 em diante nos Estados Unidos. Na ocasião, descreveu testes de canais, Stories e uma seção para vídeos horizontais, além do envio de Reels pelo celular em Google TV e Fire TV.

O avanço ajuda a situar a disputa das redes sociais por audiência e publicidade na televisão.

Perguntas frequentes

Qual sistema o aplicativo exige? ＋

A App Store informa tvOS 26.0 ou posterior para a Apple TV.

É a assinatura de streaming da Apple? ＋

Não. A novidade é um aplicativo para o aparelho Apple TV.

Todos os recursos estão confirmados no Brasil? ＋

A loja brasileira lista a compatibilidade. Isso não comprova o funcionamento integral em todas as contas.

Acompanhe tudo sobre:Instagram

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