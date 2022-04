25% da população passará 1 hora por dia no metaverso em 2026, diz pesquisa

Um quarto da população passará ao menos uma hora por dia no metaverso em 2026. É o que diz a pesquisa feita pela empresa de pesquisa e consultoria de tecnologia Gartner e divulgada pelo Fórum Econômico Mundial.

Mas o que as pessoas estarão fazendo no metaverso daqui a 4 anos? Segundo o levantamento, o espaço virtual estará lotado de pessoas em reuniões, shows, eventos virtuais, trabalho e compras. A previsão é de que estaremos usando NFTs e tokens para comprar e vender produtos.

Outro destaque da pesquisa é que as marcas já estão se antecipando e construindo a infraestrutura para que os usuários tenham a sua vida digital como uma continuidade da real. O vice-presidente da Gartner, Marty Resnick, acredita que 30% das instituições do mundo terão produtos e serviços no metaverso até 2026.

Atividades como estudar em salas de aulas virtuais, construir casas e prédios e comprar terrenos virtuais serão comuns no metaverso. Parte delas já estão ocorrendo. A venda de terrenos, iates e outros artigos já movimentou bilhões de dólares na nova tecnologia, e gigantes da moda como Dolce Gabana, Tommy Hilfiger e Paco Rabanne já promoveram desfiles no metaverso.

O Fórum Econômico Mundial destacou que o metaverso está se consolidando como a nova evolução da internet, descrito como a “realidade extendida” (XR, na sigla em inglês). A organização ainda evidenciou o movimento de gigantes da tecnologia no desenvolvimento de hardwares que permitam a interação com o novo mundo, como óculos de realidade virtual, por exemplo.

Outra frente de negócios explorada por empresas e marcas é a publicidade no metaverso. Se antes o objetivo era comprar espaços em totens na rua e nas páginas da internet, agora a disputa é pela divulgação no novo ambiente.

Mas, afinal, o que é o metaverso?

Com tanta expectativa sobre a tecnologia que promete mudar a nossa relação com o mundo digital é de se esperar que surjam dúvidas sobre o funcionamento do sistema. O metaverso é um novo formato de plataforma que serve para criação de aplicativos e ferramentas de interação social.

É um ambiente virtual que simula o mundo real, onde as pessoas são representadas por seus avatares. Basicamente, é o futuro das redes sociais, além de também ser chamado por alguns especialistas de internet imersiva, que seria algo como uma nova era da internet.

O termo ficou muito conhecido no ano passado quando o Facebook decidiu mudar o nome da empresa para Meta, deixando claro que esse será o foco da empresa daqui pra frente. Além de mudar o nome da companhia, Mark Zuckerberg anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares nos próximos anos para construir seu próprio ambiente no metaverso.

No entanto, para aproveitar o potencial do metaverso é preciso ter profissionais que saibam trabalhar com a nova plataforma. Por isso, as empresas correm em busca de pessoas que entendam e saibam lidar com a nova tecnologia e a demanda por esses profissionais tem crescido exponencialmente.

Como se preparar para atuar no metaverso

