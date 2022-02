PlayStation: novo headset de realidade virtual é anunciado pela Sony

A Sony finalmente revelou o design da nova geração do PlayStation VR2, que conta com headset e controles de realidade virtual.

O novo modelo da marca é semelhante ao original, mas tem alguns aprimoramentos como ajuste de lente, melhor ventilação e redução de peso. Também conta com feedback tátil pelos controles, rastreamento ocular, um campo de visão de 110 graus e se conecta ao PS5 com um único cabo USB-C.

Já o design preto e branco é semelhante ao console PlayStation 5, o que não é uma coincidência. Ambos foram idealizados por Yujin Morisawa, diretor de arte sênior da marca.

"Estou muito orgulhoso do resultado e do feedback positivo que recebi até agora. Espero que nossos fãs do PlayStation também concordem, e mal posso esperar para que eles experimentem”, disse Morisawa em comunicado.

Acompanhando movimentos recentes, como o foco do Facebook no metaverso (além de sua subsidiária de realidade virtual, Oculus) e a aquisição da Microsoft pela Blizzard por 68 bilhões de dólares, a Sony está garantindo seu espaço no mercado de jogos imersivos.

A marca recentemente adquiriu a Bungie, desenvolvedora que criou originalmente a série Halo, na Microsoft, e hoje é a responsável pela saga Destiny, por 3,6 bilhões de dólares. Membros da assinatura da plataforma, o PlayStation Plus, também têm acesso a alguns jogos gratuitos de VR.

Já foi anunciado que um jogo está sendo feito para o headset: Horizon Call of the Mountain será construído “especificamente para PS VR2 e abrirá as portas para os jogadores se aprofundarem no mundo de Horizon”.

No Brasil, o modelo original do PlayStation VR pode ser encontrado por, no mínimo, 2.700 reais. O preço e a data de lançamento do VR2 ainda não foram divulgados, mas devem ser em breve.