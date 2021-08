Sony reduz preços do PlayStation 5 no Brasil; confira novos valores

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 18, a redução de preços do console e acessórios do PlayStation 5 no Brasil. A diminuição do valor ocorre após o governo federal reduzir pela terceira vez alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre jogos eletrônicos e acessórios.

A medida efetivou a redução das alíquotas do IPI de 30% para 20% para consoles e máquinas de jogos de vídeo. O console, que já vendeu 10 milhões de unidades globalmente desde o lançamento em 12 novembro de 2020, teve redução nos valores da suas duas versões de cerca de 300 reais. A empresa também diminuiu valores do PlayStation 4 e seus acessórios.

Segundo a Sony, os preços começam valer assim que novos estoques dos produtos chegarem ao mercado brasileiro. O PlayStation 5 está esgotado em muitas lojas no Brasil.

Confira os novos valores do PlayStation 5:

PlayStation 5 Digital – de R$ 4.199,90 por R$ 3.899,90

PlayStation 5 com leitor Blu-ray Ultra HD – de R$ 4.699,90 por R$ 4.399,90

Controle sem fio DualSense Branco – de R$ 469,90 por R$439,90

Controle sem fio DualSense Cosmic Red – de R$499,90 por R$469,90

Controle sem fio DualSense Midnight Black – de R$469,90 por R$439,90

Câmera HD – de R$ 419,90 por R$ 389,90

PlayStation 4 – de R$ 2.799,90 por R$ 2.599,90

Controle sem fio DUALSHOCK 4 Jet Black – de R$ 299,90 por R$ 279,90

Controle sem fio DUALSHOCK 4 Colors – de R$ 319,90 por R$ 299,90

Importante ressaltar que o preço é sugerido e podem variar de acordo com decisão das lojas que vendem o console.

Estoque insuficiente e nova versão em produção

Por conta da grande procura, o console não é facilmente encontrado. A oferta do PlayStation 5 tem sido insuficiente para a demanda e isso pode ser apenas normalizado em 2022. Hiroki Totoki, diretor financeiro da Sony, afirmou à Bloomberg que a falta dos componentes eletrônicos está dificultando a produção.

Em julho, o presidente da Sony, Jim Ryan, afirmou que melhorar o nível de estoque é a prioridade da empresa nos próximos meses.

De acordo com o site DigiTimes, o Playstation 5 poderá ganhar uma nova versão com processador de 6 nm personalizado da AMD. Mas é pouco provável que haja mudanças no desenho, a exemplo de opções menores lançadas no passado, já que o foco do fabricante será atualizar o hardware – os componentes físicos do console. E, por ora, a previsão é que apareça em 2022.

