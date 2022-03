PlayStation 5: Amazon reabastece o estoque do console; veja preços

O PlayStation 5 é, por assim dizer, um item raro quando se trata de sua disponibilidade nos e-commerces. O console de quinta geração da Sony sofre com a escassez de componetes e por isso se mantém esgotado nas principais varejistas do Brasil.

Mas hoje, 24, ele está de volta no site da Amazon, ainda que por tempo limitado. Quem se interessar, pode comprá-lo na versão com leitor Blu-Ray Ultra HD por R$ 4.499 e por R$ 3.999 para a edição digital.

A alta procura pelo dispositivo já fez com que o console fosse vendido por R$ 10 mil no Brasil. A procura e oferta é tão desbalanceada que o PS4, que seria descontinuado em 2022, precisou continuar a ser produzido para compensar a baixa oferta do PS5, segundo a Bloomberg.