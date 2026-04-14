Pix por conversa: Visa testa compra de passagens de ônibus pelo WhatsApp em Sorocaba

A compra de passagens de ônibus direto pelo WhatsApp, com pagamento via Pix integrado à conversa, começa a ser testada em Sorocaba (SP) como um experimento de redução de atrito no comércio digital. A proposta combina iniciação de pagamentos, tecnologia que conecta diretamente o ambiente de compra ao banco, com biometria facial para autenticação, mantendo o usuário dentro do mesmo fluxo até o fim da transação.

O teste acontece na plataforma Vai de Bus, voltada à venda de bilhetes de transporte público. A jornada começa em um chat com chatbot, robô de atendimento automatizado, que apresenta destinos e horários. Após a escolha, o pagamento é concluído ali mesmo, sem a necessidade de abrir o aplicativo da instituição financeira a cada compra.

A mudança responde a um comportamento já mapeado no Brasil: o pagamento com Pix ainda enfrenta interrupções quando exige troca de aplicativo no celular. Esse tipo de quebra no fluxo aparece como um dos fatores de abandono em compras digitais, especialmente em telas menores, onde cada etapa extra pesa mais na experiência.

Na primeira utilização, o usuário precisa vincular sua conta bancária, etapa feita com redirecionamento ao app do banco. Depois disso, as próximas compras seguem de forma direta na conversa. A autenticação por biometria entra como camada de segurança para validar a operação sem exigir repetição de dados.

Dados do estudo “Panorama E-commerce 2026” indicam que 87% dos consumidores veem valor em pagamentos concluídos em poucos segundos, enquanto 70% aceitariam integrar suas contas para acelerar compras futuras. O piloto explora exatamente esse cenário, aproximando o pagamento de um gesto quase automático dentro de um canal já incorporado ao dia a dia.

Pagamento embutido em conversa avança no uso cotidiano

A escolha do transporte público como ponto de partida não é casual. Trata-se de um serviço de uso frequente, com decisões rápidas e tickets de baixo valor, características que favorecem testes de fluidez e escala. A lógica é observar como a tecnologia se comporta em uma rotina repetitiva, onde qualquer etapa extra tende a gerar desistência.

O uso do WhatsApp como interface também indica uma direção recorrente no mercado: transformar aplicativos de mensagem em pontos de transação. Ao integrar open finance, sistema que permite compartilhar dados financeiros entre instituições de forma padronizada, com interfaces conversacionais, a experiência passa a acontecer em camadas menos visíveis para o usuário.

A implementação ainda depende de adaptação gradual, especialmente na etapa inicial de vínculo bancário e na confiança do usuário em autorizar transações fora do ambiente tradicional do banco. Mesmo assim, o teste sinaliza um movimento mais amplo de integração entre comunicação e pagamento, com foco em reduzir etapas e manter continuidade no uso.a pagar.