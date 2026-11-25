O chuveiro tem quase 131 mil buscas mensais no Google e é um dos itens de construção mais procurados na Black Friday 2026, quando o calor e as reformas de fim de ano aceleram a troca. No ChatGPT, três fabricantes nacionais dividem a liderança.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de chuveiro o ChatGPT recomenda?

A Lorenzetti aparece em 91,5% das respostas e tem posição média de 1,11: em quase todas as respostas, é o primeiro nome citado. Zagonel (90,2%) e Fame (88,2%) estão em empate técnico com ela. A Hydra (61,8%) completa o grupo das quatro marcas com mais de 50% de presença, e as quatro ocupam o quadrante de líderes do Grid Ranqia. Deca (34,8%) e Docol (19,2%) aparecem com chuveiros e duchas de linha mais alta.

O argumento mais repetido é a "grande variedade de modelos e faixas de preço" da Lorenzetti. A Zagonel é lembrada pela "boa relação entre recursos e preço", e a Fame, como "alternativa econômica".

A EXAME é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 59,8% de participação nas citações. A redação publicou um comparativo de modelos e potência entre Lorenzetti, Fame e Zagonel para a Black Friday.

O que conferir antes de comprar um chuveiro?

Tensão da rede: 127 V ou 220 V. Um chuveiro de tensão errada não funciona ou queima;

127 V ou 220 V. Um chuveiro de tensão errada não funciona ou queima; Potência: de 5.500 W a 7.500 W é o padrão. Mais potência esquenta mais, mas exige fiação e disjuntor compatíveis. Instalar um aparelho acima do que a rede suporta é risco de incêndio;

de 5.500 W a 7.500 W é o padrão. Mais potência esquenta mais, mas exige fiação e disjuntor compatíveis. Instalar um aparelho acima do que a rede suporta é risco de incêndio; Eletrônico ou multitemperatura: o eletrônico permite ajuste fino da temperatura; o de estágios fixos (morno, quente, superquente) é mais barato;

o eletrônico permite ajuste fino da temperatura; o de estágios fixos (morno, quente, superquente) é mais barato; Pressão da água: casas com caixa d'água baixa precisam de chuveiros para baixa pressão ou de pressurizador.

O consumo de energia é relevante: o chuveiro elétrico é um dos maiores vilões da conta de luz. Banhos mais curtos e o uso no modo morno no verão reduzem o gasto.

Onde comprar chuveiro na Black Friday?

Mercado Livre (35,8%), Amazon (25,2%), Leroy Merlin (18,5%) e Ferreira Costa (17,8%) são os varejistas do ranking do ChatGPT. Para conferir se a oferta é boa, a EXAME mostrou como checar descontos em tinta, piso e chuveiro.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de chuveiro na Black Friday? Segundo a Ranqia, Lorenzetti, Zagonel e Fame estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Chuveiro de 7.500 W pode ser instalado em qualquer casa? Não. É preciso fiação e disjuntor dimensionados para a potência.