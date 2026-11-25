O termo "mixer" tem mais de 131 mil buscas mensais no Google, volume que também inclui mesas de som. Na cozinha, o ChatGPT divide a recomendação de mixers de mão na Black Friday 2026 entre Electrolux e Oster.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de mixer o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 79,2% das respostas, e a Oster, em 78,2%, em empate técnico. Britânia (73%), Mondial (69%) e Philips Walita (50,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Arno (48%), Elgin (44,5%) e Philco (42,8%) também estão no top 10.

A Electrolux é descrita como destaque em custo-benefício e como "melhor equilíbrio entre recursos e preço". A Britânia é lembrada como "boa opção econômica". A Arno é associada a descontos, com 41% citado pela IA.

Quanto custa um mixer na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Arno: R$ 94,99;

R$ 94,99; Electrolux: R$ 149,90.

Como referência, mixers simples de 200 W a 400 W costumam custar menos de R$ 100, enquanto kits 3 em 1, com copo, batedor de claras e miniprocessador, ficam entre R$ 150 e R$ 350.

Como escolher um mixer de mão?

Potência: de 400 W a 800 W dão conta de sopas, vitaminas, papinhas e molhos. Modelos mais fracos sofrem com ingredientes mais duros;

de 400 W a 800 W dão conta de sopas, vitaminas, papinhas e molhos. Modelos mais fracos sofrem com ingredientes mais duros; Haste: de inox é mais durável e pode ir direto na panela quente; de plástico pode manchar e deformar;

de inox é mais durável e pode ir direto na panela quente; de plástico pode manchar e deformar; Acessórios: o batedor (fouet) substitui a batedeira em receitas leves; o miniprocessador pica cebola, alho e castanhas;

o batedor (fouet) substitui a batedeira em receitas leves; o miniprocessador pica cebola, alho e castanhas; Velocidades e função turbo: ajudam a controlar a textura;

ajudam a controlar a textura; Limpeza: haste destacável e peças que vão à lava-louças facilitam o dia a dia.

O mixer pode substituir o liquidificador em tarefas pequenas, mas não em grandes volumes ou no preparo de gelo. Quem procura um aparelho mais completo pode comparar com processadores de alimentos e liquidificadores, categorias em que Mondial e Philips Walita também aparecem entre as líderes do ChatGPT.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Compra Legal, com 57% de participação. Mercado Livre (42,5%) e Amazon (29%) são os varejistas do ranking. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual o melhor mixer para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux e Oster estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Mixer de R$ 95 é bom? Para uso básico, sim. Modelos com haste de inox e acima de 400 W são mais duráveis.