Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h34.
O termo "mixer" tem mais de 131 mil buscas mensais no Google, volume que também inclui mesas de som. Na cozinha, o ChatGPT divide a recomendação de mixers de mão na Black Friday 2026 entre Electrolux e Oster.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Electrolux aparece em 79,2% das respostas, e a Oster, em 78,2%, em empate técnico. Britânia (73%), Mondial (69%) e Philips Walita (50,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Arno (48%), Elgin (44,5%) e Philco (42,8%) também estão no top 10.
A Electrolux é descrita como destaque em custo-benefício e como "melhor equilíbrio entre recursos e preço". A Britânia é lembrada como "boa opção econômica". A Arno é associada a descontos, com 41% citado pela IA.
Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:
Como referência, mixers simples de 200 W a 400 W costumam custar menos de R$ 100, enquanto kits 3 em 1, com copo, batedor de claras e miniprocessador, ficam entre R$ 150 e R$ 350.
O mixer pode substituir o liquidificador em tarefas pequenas, mas não em grandes volumes ou no preparo de gelo. Quem procura um aparelho mais completo pode comparar com processadores de alimentos e liquidificadores, categorias em que Mondial e Philips Walita também aparecem entre as líderes do ChatGPT.
A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Compra Legal, com 57% de participação. Mercado Livre (42,5%) e Amazon (29%) são os varejistas do ranking. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual o melhor mixer para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux e Oster estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Mixer de R$ 95 é bom? Para uso básico, sim. Modelos com haste de inox e acima de 400 W são mais duráveis.