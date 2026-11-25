O computador de mesa soma mais de 129 mil buscas mensais no Google e segue relevante para quem trabalha, estuda ou joga. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Dell e Lenovo, mas abre espaço para as lojas especializadas em PC gamer.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de computador o ChatGPT recomenda?

A Dell aparece em 81,8% das respostas, e a Lenovo, em 80,2%, em empate técnico. A Dell costuma ser citada antes, por volta da segunda posição. Acer (70,2%), HP (61,8%) e ASUS (44,8%) completam a lista de fabricantes do top 10.

A Dell é descrita como "boa opção para escritório" e "destaque para uso profissional", com parcelamento em até 12 vezes sem juros. O site da marca é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 82,5% de participação, o que ajuda a sustentar a liderança.

Quais lojas o ChatGPT indica para comprar PC?

Diferentemente de outras categorias, as lojas têm peso grande aqui. A Pichau aparece em 72,8% das respostas, à frente de várias fabricantes, lembrada por "computadores montados e certificados" e como "destaque para PC gamer". KaBuM! (60%), Terabyte (58,8%), lembrada pelas ofertas relâmpago, e o comparador Buscapé (25,5%) também estão no ranking.

O KaBuM! divulgou o cupom TELANINJA12, com 12% de desconto em monitores e computadores selecionados, segundo o site Seletronic.

PC pronto, PC montado ou notebook?

PC de marca (Dell, Lenovo, HP): garantia única, suporte do fabricante e Windows licenciado. Bom para escritório e uso familiar;

garantia única, suporte do fabricante e Windows licenciado. Bom para escritório e uso familiar; PC montado em loja (Pichau, KaBuM!, Terabyte): mais flexível para escolher placa de vídeo, processador e memória. A opção mais comum para jogos;

mais flexível para escolher placa de vídeo, processador e memória. A opção mais comum para jogos; Notebook: mobilidade, mas menos desempenho pelo mesmo preço e upgrade limitado.

Para trabalho e estudo, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB são o patamar recomendável. Para jogos, a placa de vídeo é a peça mais importante e a mais cara. Os preços de GPUs subiram em novembro, com fabricantes repassando aumentos, segundo sites especializados. Por isso, vale comparar com o histórico.

A EXAME mostrou que, na Black Friday, o ChatGPT indica fabricantes mesmo quando o consumidor pergunta onde comprar. Computadores são uma exceção, com lojas especializadas no topo. Para parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito nas compras da data.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de computador na Black Friday? Segundo a Ranqia, Dell e Lenovo estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Onde comprar PC gamer na Black Friday? A IA cita Pichau, KaBuM! e Terabyte como principais lojas.