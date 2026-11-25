O drone tem mais de 131 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrônicos de lazer mais procurados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a DJI é a principal recomendação, mas divide a liderança com uma alternativa mais barata.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de drone o ChatGPT recomenda?

A DJI aparece em 81,2% das respostas e tem posição média de 1,25: quase sempre é a primeira marca citada. A Potensic, com 77%, está em empate técnico com ela. Holy Stone (54,2%), FIMI (46%) e Autel Robotics (40%) completam a lista de fabricantes do top 10.

O ChatGPT descreve a DJI como "minha principal indicação" (em 11,5% das respostas) e destaca a "ampla variedade de modelos". A Potensic é apresentada como "alternativa econômica" e "de custo-benefício".

A Anatel aparece em 31,5% das respostas, sinal de que a IA costuma lembrar a necessidade de homologação. Os varejistas também têm peso: Mercado Livre (54,5%), Amazon (51,5%), Magazine Luiza (30,2%) e Shopee (20,5%).

O que avaliar antes de comprar um drone?

Peso: drones abaixo de 250 gramas, como a linha Mini da DJI, têm regras mais simples de uso recreativo no Brasil;

drones abaixo de 250 gramas, como a linha Mini da DJI, têm regras mais simples de uso recreativo no Brasil; Câmera e estabilização: gimbal de três eixos é essencial para vídeos sem tremor. Verifique a resolução (4K é o padrão) e o tamanho do sensor;

gimbal de três eixos é essencial para vídeos sem tremor. Verifique a resolução (4K é o padrão) e o tamanho do sensor; Autonomia: de 20 a 45 minutos por bateria. Kits com baterias extras ("Fly More") costumam compensar;

de 20 a 45 minutos por bateria. Kits com baterias extras ("Fly More") costumam compensar; Alcance e sensores: sensores de obstáculo e retorno automático evitam acidentes, especialmente para iniciantes.

Quais regras valem para voar drone no Brasil?

Todo drone vendido no país precisa ser homologado pela Anatel. Além disso, o uso é regulamentado pela Anac e pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea). Drones acima de 250 gramas devem ser cadastrados no sistema da Anac, e voos em áreas próximas a aeroportos ou sobre pessoas têm restrições.

Desconfie de drones "com câmera 4K" muito baratos e de marcas desconhecidas: costumam ter câmeras de baixa qualidade e nenhuma homologação. A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Drones, com 87,2% de participação.

No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago. Se o produto não atender, conheça as regras de troca e devolução.

Perguntas frequentes

Qual o melhor drone para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, DJI e Potensic estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT, com a DJI como "principal indicação".

Preciso registrar meu drone? Drones acima de 250 gramas devem ser cadastrados na Anac.