Para CEO da Nvidia, esta é a empresa de tecnologia 'mais formidável' da China

Em uma recente entrevista ao Financial Times, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, reconheceu que a Huawei é a "empresa de tecnologia mais formidável" na China, com uma presença crescente em inteligência artificial (IA). Apesar dos desafios políticos e comerciais, especialmente com os Estados Unidos, a Huawei tem continuado a inovar e expandir sua influência globalmente.

Huang afirmou que a "presença da Huawei na IA cresce a cada ano", destacando que a resiliência da empresa não deve ser subestimada.

Huawei, fundada em 1987 por Ren Zhengfei, começou como revendedora de equipamentos de telecomunicações, mas se transformou em uma potência tanto no mercado de smartphones quanto no de telecomunicações, com seus aparelhos superando os iPhones da Apple em participação no mercado chinês.

Embora a empresa tenha sido incluída na lista negra pelos EUA sob o ex-presidente Donald Trump devido a preocupações com segurança nacional, o impulso da Huawei em direção à autossuficiência na produção de semicondutores se fortaleceu. Desde 2023, a Huawei tem utilizado chips produzidos localmente em seus smartphones da linha Huawei Mate. Huang criticou a estratégia do governo dos EUA para restringir o acesso da Huawei à tecnologia essencial, dizendo: "Eles conquistaram todos os mercados nos quais entraram."

Apesar das restrições contínuas, a Huawei segue prosperando, expandindo sua influência e aprimorando suas capacidades tecnológicas​​.