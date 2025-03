Huawei revela especificações de smartphone Pura X que terá HarmonyOS 4 como software

A Huawei revelou nesta quinta-feira, 20, as primeiras especificações do smartphone chamado Pura X que terá o software HarmonyOS 5 (também conhecido como HarmonyOS Next), no que representa mais um passo da companhia se afastando da dependência do sistema operacional do Google.

O telefone terá um tela de 6,3 polegadas e se dobra na metade virando um quadrado, com uma tela de 3,5 polegadas no exterior, conforme reportou a Bloomberg. O chefe do Grupo de Negócios de Consumo da Huawei, Richard Yu, mostrou o dispositivo durante um evento na cidade de Shenzhen, na China.

Huawei Pura X: primeiro smartphone equipado com o HarmonyOS 5, o sistema operacional da Huawei que busca reduzir a dependência do Android (Future Publishing/Getty Images)

O Pura X começará a ser vendido na China em 30 de março com valores a partir de 7.500 yuan (o equivalente a R$ 5.858). O modelo mais caro pode chegar a até 10.000 yuan (R$ 7.811) e terá um 1 terabyte de armazenamento interno e 16 GB de memória.

O software HarmonyOS é um esforço recente da Huawei para ir além dos sistemas operacionais estadunidenses da Apple ou do Google. A companhia começou a liberar o software como atualização para os smartphones existentes e planeja utilizá-lo também em futuros lançamentos.

Sanções dos Estados Unidos têm trazido dificuldades para que a Huawei trabalhe com parceiros do país, em meio a disputa tecnológica com a China. O HarmonyOS tem se mostrado uma promessa, mas ainda há aplicativos que precisam ser integrados ou adaptados ao software.