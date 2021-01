Os 61 aplicativos mais baixados em Android e iPhones em 2020

Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, cada vez mais pessoas ficaram em casa e buscaram alternativas para aproveitar o tempo. Não é difícil de se imaginar que, durante esse período, baixar novos aplicativos no smartphone pode ter se tornado uma atividade frequente na vida dos indivíduos.

De acordo com a RankMyAPP, empresa especializada em marketing digital, o TikTok foi um dos apps mais baixados para usuários do iPhone. No Android, o iFood ocupou uma posição especial.

Os dados, enviados com exclusividade para a EXAME, levaram em conta fatores como a otimização da página do app, reviews e avaliações e número de buscas de 606 aplicativos.

Confira abaixo os 61 apps mais baixados em Android e iPhone:

iPhone:

Americanas (Compras) Duolingo (Educação) Tik Tok (Entretenimento) OneFootball (Esportes) Tinder (Estilo de Vida) PicPay (Finanças) YouTube (Foto e Vídeo) iFood (Gastronomia e Bebidas) Garena Free Fire (Jogos) Kindle (Livros) Gravidez + (Medicina) Spotify (Música) Google Maps (Navegação) WhatsApp Business (Negócios) Twitter (Notícias) Climatempo (Previsão do Tempo) Gmail (Produtividade) WhatsApp Messenger (Redes Sociais) Google Tradutor (Referência) The New York Times (Revistas e Jornais) Meu Calendário Menstrual (Saúde e Fitness) Google (Utilidades) Uber (Viagens)

Android: