Sessão da Tarde: veja qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 23, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme de aventura 'Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais'

Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 06h00.

Nesta sexta-feira, 23, a Sessão da Tarde da Globo exibe o filme de aventura “Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais”, conforme a programação divulgada pelo Gshow.

A trama acompanha uma princesa rebelde que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao descobrir que possui superpoderes. Além disso, ela faz parte de uma sociedade secreta formada por segundos filhos da realeza, cuja missão é manter a paz do reino longe dos holofotes.

Com uma mistura de ação, fantasia e humor, o filme apresenta uma história voltada para toda a família, destacando temas como identidade, responsabilidade e trabalho em equipe.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

