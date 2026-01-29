Dell aposta em servidor de IA fabricado no Brasil para escalar a tecnologia no país

Quem acompanha o mercado de tecnologia sabe que a inteligência artificial deixou de ser uma promessa futurista para fazer parte do cotidiano das empresas. Do atendimento ao cliente à previsão de demanda, passando por áreas como marketing, logística, manufatura, pesquisa e análise de risco, a IA já influencia decisões estratégicas em praticamente todos os setores. Mas, à medida que as organizações amadurecem no uso da tecnologia, fica claro que o próximo passo vai além de consumir ferramentas prontas: trata-se de desenvolver, treinar e operar modelos personalizados para cada negócio.

É aqui que a infraestrutura assume o papel de protagonista. Se no começo bastava consumir soluções em nuvem ou usar aplicações populares como o ChatGPT, agora cresce a pressão por ambientes capazes de processar grandes volumes de dados com alto desempenho, previsibilidade e controle. A IA corporativa pede cada vez mais “músculo” computacional e servidores dedicados se tornam a base dessa nova etapa.

“Esse é um momento de inflexão importante dentro das empresas. Por isso, é também o momento de definir como essa tecnologia vai ser implementada de fato no seu negócio. É uma estratégia que passa por uma série de tomadas de decisões, incluindo a infraestrutura adequada para rodar as suas operações”, analisa Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil, em entrevista à EXAME.

Esse movimento ganha um marco importante no Brasil com o lançamento do Dell PowerEdge XE7745, um servidor de alto desempenho projetado especificamente para cargas de trabalho de inteligência artificial. Desenvolvido em parceria com AMD, o equipamento, apresentado em um evento realizado em São Paulo, traz um diferencial estratégico: a produção é nacional.

A fabricação do servidor de IA acontece nas instalações da Dell em Hortolândia, no interior paulista, e marca um movimento inédito no país para essa categoria de solução.

“O local de produção de um equipamento é sempre um fator complexo. Ter uma fabricação nacional tem impacto direto para o cliente final porque significa diminuir a pegada de carbono sobre a aquisição, reduzir custos, diminuir o tempo logístico, e ainda oferecer um suporte muito mais customizado”, explica Sérgio Santos, diretor-geral da AMD Brasil.

Poder de escalabilidade

O Dell PowerEdge XE7745, desenvolvido em parceria com a AMD, foi pensado para acelerar projetos de IA em escala nas empresas. O servidor encara cargas de trabalho altamente intensivas, rodando desde modelos de linguagem e gêmeos digitais até simulações avançadas, aplicações de HPC e analytics.

“O PowerEdge XE7745 pode rodar demandas mais simples apenas com uma CPU, ou atender demandas mais complexas através de um cluster com vários servidores”, destaca Puerta.

No centro dessa capacidade está a combinação de tecnologias de big techs. Equipado com processadores AMD EPYC, reconhecidos pela alta performance e pelo forte poder de processamento paralelo, o servidor consegue executar mais cargas de IA em menos tempo, com melhor eficiência energética e maior previsibilidade operacional.

A eficiência, aliás, deixa de ser apenas um ganho técnico e passa a ser uma decisão de negócio. Projetos de IA em produção exigem alto consumo de computação e energia; ao reduzir o tempo de processamento e otimizar o uso energético, o PowerEdge XE7745 contribui diretamente para diminuir o custo operacional e apoiar as metas de sustentabilidade das empresas.

“A parceria AMD e Dell é global é vai muito além do aspecto comercial. Trabalhamos com o codesenvolvimento de produtos, e isso nos permite criar soluções que exploram todo o potencial das duas empresas. Como resultado, esses produtos entregam benefícios imediatos: mais desempenho menos custo de energia e mais escalabilidade. Os clientes podem usar tudo isso seja qual for o porte da empresa”, diz Santos.

Mudança de mentalidade

Para além de ser um lançamento nacional robusto, o Dell PowerEdge XE7745 também simboliza a necessidade de uma mudança de mentalidade nas organizações. Com o novo servidor, Dell e AMD sinalizam ao mercado que as empresas precisam enxergar a IA não como um serviço externo, mas como um ativo próprio, estratégico e que exige uma infraestrutura confiável e preparada para crescer junto com o negócio.

Essa abordagem oferece um maior controle sobre desempenho, custos e segurança, além de facilitar a conformidade regulatória. Em um cenário de dados cada vez mais sensíveis, manter informações críticas sob domínio interno deixa de ser opção e passa a ser vantagem competitiva.

“Quando pensamos em uma infraestrutura dedicada a atender uma demanda de inteligência artificial, é preciso iniciar a estratégia a partir da organização dos dados. Perguntas como ‘Os dados estão estruturados da forma correta?’ e ‘Minha solução de IA está conectada aos dados?’ são essenciais. Esse é o ponto de partida que vai definir todos os próximos passos em uma empresa”, finaliza Puerta.