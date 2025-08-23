O “redesign” dos EUA: Trump convida cofundador do Airbnb para transformar apps e sites do governo

Repórter
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17h18.
Última atualização em 23 de agosto de 2025 às 17h47.
Os Estados Unidos terão, pela primeira vez, um chief design officer (diretor de design). O cargo foi criado por ordem executiva de Donald Trump e será ocupado por Joe Gebbia, cofundador da Airbnb e membro do conselho da Tesla.
A missão, segundo o próprio diretor, é simples: acabar com a experiência frustrante de navegar por portais públicos que mais lembram corredores labirínticos dos anos 1990 do que serviços do século 21.
A proposta, oficializada por ordem executiva assinada por Trump, se chama America by Design. O plano inclui criar um National Design Studio dentro da Casa Branca, responsável por ditar padrões visuais e funcionais para todos os serviços digitais federais.
A ideia é que, em vez de remendos feitos agência por agência, os sites tenham uma linguagem comum, clara e eficiente.
Gebbia, hoje com 44 anos e bilionário após transformar o Airbnb em verbo global, diz que vê os sites e aplicativos como a “porta de entrada para o governo”. E que, se a experiência de comprar um celular ou alugar uma casa pode ser simples e agradável, não há razão para que solicitar a aposentadoria ou renovar um passaporte ainda seja um calvário burocrático.
O novo cargo tem um horizonte simbólico: até o dia 4 de julho de 2026, quando os EUA comemoram 250 anos de independência, as agências federais deverão apresentar suas primeiras versões reformuladas. Trump, sempre atento à dimensão performática, aposta que a data dará peso histórico ao projeto.
A escolha de Gebbia não é por acaso. Além de ser um dos fundadores da plataforma que reinventou a forma de alugar casas no mundo, ele também ocupa assento no conselho da Tesla e é formado na prestigiada Rhode Island School of Design (RISD). Sua entrada no governo começou em fevereiro, quando aceitou ajudar a modernizar o sistema de aposentadoria federal — que ainda dependia de processos em papel. Ele afirma que já “resolveu com sucesso” esse desafio e que em breve anunciará os resultados.
A comparação com o universo da hospitalidade, comum tanto ao Airbnb quanto ao próprio estilo Trump de gerir sua marca, é uma das pontes usadas para justificar a aposta. “É como um hotel antecipando as necessidades dos hóspedes. Só que, aqui, o hóspede é a nação inteira”, resume Gebbia.
Para além da promessa de interfaces que lembrem uma Apple Store digital, o CDO americano fala em “um momento único de uma geração” para quem trabalha com design. Ele tem feito convites públicos a profissionais criativos para integrar a iniciativa, prometendo transformar o que hoje são “buracos digitais” em experiências elegantes, funcionais e confiáveis.