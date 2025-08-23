O “redesign” dos EUA: Trump convida cofundador do Airbnb para transformar apps e sites do governo

Os Estados Unidos terão, pela primeira vez, um chief design officer (diretor de design). O cargo foi criado por ordem executiva de Donald Trump e será ocupado por Joe Gebbia, cofundador da Airbnb e membro do conselho da Tesla.

A missão, segundo o próprio diretor, é simples: acabar com a experiência frustrante de navegar por portais públicos que mais lembram corredores labirínticos dos anos 1990 do que serviços do século 21.

A proposta, oficializada por ordem executiva assinada por Trump, se chama America by Design. O plano inclui criar um National Design Studio dentro da Casa Branca, responsável por ditar padrões visuais e funcionais para todos os serviços digitais federais.

A ideia é que, em vez de remendos feitos agência por agência, os sites tenham uma linguagem comum, clara e eficiente.

Joe Gebbia, cofundador do Airbnb e novo chief design officer (CDO) dos EUA

Gebbia, hoje com 44 anos e bilionário após transformar o Airbnb em verbo global, diz que vê os sites e aplicativos como a “porta de entrada para o governo”. E que, se a experiência de comprar um celular ou alugar uma casa pode ser simples e agradável, não há razão para que solicitar a aposentadoria ou renovar um passaporte ainda seja um calvário burocrático.

O novo cargo tem um horizonte simbólico: até o dia 4 de julho de 2026, quando os EUA comemoram 250 anos de independência, as agências federais deverão apresentar suas primeiras versões reformuladas. Trump, sempre atento à dimensão performática, aposta que a data dará peso histórico ao projeto.

Um designer no centro da política

A escolha de Gebbia não é por acaso. Além de ser um dos fundadores da plataforma que reinventou a forma de alugar casas no mundo, ele também ocupa assento no conselho da Tesla e é formado na prestigiada Rhode Island School of Design (RISD). Sua entrada no governo começou em fevereiro, quando aceitou ajudar a modernizar o sistema de aposentadoria federal — que ainda dependia de processos em papel. Ele afirma que já “resolveu com sucesso” esse desafio e que em breve anunciará os resultados.

A comparação com o universo da hospitalidade, comum tanto ao Airbnb quanto ao próprio estilo Trump de gerir sua marca, é uma das pontes usadas para justificar a aposta. “É como um hotel antecipando as necessidades dos hóspedes. Só que, aqui, o hóspede é a nação inteira”, resume Gebbia.

Para além da promessa de interfaces que lembrem uma Apple Store digital, o CDO americano fala em “um momento único de uma geração” para quem trabalha com design. Ele tem feito convites públicos a profissionais criativos para integrar a iniciativa, prometendo transformar o que hoje são “buracos digitais” em experiências elegantes, funcionais e confiáveis.