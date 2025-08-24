Em seu Dia da Independência, Ucrânia lança ataques com drones contra Rússia

A Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra a Rússia neste domingo, data em que Kiev celebra o 34º Dia da Independência, em um momento de pouca esperança de paz no país, apesar dos esforços diplomáticos.

"É assim que a Ucrânia ataca quando seus apelos pela paz são ignorados", afirmou, de forma desafiadora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky em discurso neste domingo, acrescentando que a presença de tropas estrangeiras no país após o fim da guerra contra a Rússia é “importante” para a Ucrânia. "Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Europa concordam: a Ucrânia ainda não venceu completamente, mas certamente não perderá (a guerra). A Ucrânia assegurou sua independência. A Ucrânia não é uma vítima, e sim uma lutadora".

As possibilidades de paz e os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para organizar um encontro entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, perderam força após o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, descartar qualquer cúpula trilateral, afirmando que, no momento, "não há nenhuma reunião prevista".

Também neste domingo, o chanceler acusou os países ocidentais de tentarem impedir as negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia.

"Eles estão apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações", afirmou Lavrov em entrevista à emissora pública russa Rossya, citada pela AFP.

Lavrov também criticou a posição de Zelensky, que "teima, impõe condições e exige, a qualquer custo, um encontro imediato" com Putin.

Também em entrevista, nos EUA, e à rede NBC, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, no entanto, rejeitou neste domingo qualquer passo atrás dos russos, afirmando que a Rússia fez "concessões significativas" ao presidente Donald Trump em suas exigências para encerrar a guerra.

"Acredito que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Trump pela primeira vez em três anos e meio deste conflito. Eles se mostraram flexíveis em relação a algumas de suas principais exigência — disse Vance no tradicional programa de entrevistas dominical "Meet the Press", sem especificar os pontos.