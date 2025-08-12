O que a Amazon enviou ao espaço na carona que pegou com a SpaceX

A Amazon lançou mais um lote de satélites destinados ao fornecimento de internet nesta segunda-feira, 11, a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX. Quatro tentativas anteriores de lançamento haviam sido adiadas devido a problemas climáticos.

Este lançamento marca a quarta missão do Projeto Kuiper, criado pela gigante do varejo em 2019 com o objetivo de fornecer internet de banda larga por meio de uma constelação de 3.236 satélites. Com as 24 novas unidades implantadas, a Amazon conta agora com 102 em órbita. Lançamentos anteriores foram realizados em abril, junho e julho deste ano.

O foguete Falcon 9 decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 9h35 (horário de Brasília). Cerca de uma hora após o lançamento, a SpaceX confirmou o sucesso do procedimento. Originalmente agendada para a quinta-feira passada, 7, a missão foi adiada devido à chuva, assim como outras três tentativas nos dias anteriores.

Pela segunda vez, a Amazon recorreu à SpaceX, sua principal concorrente no mercado de satélites em órbita baixa, pegando nova "carona" com a rival para expandir sua constelação.

Atualmente, a SpaceX, com seu serviço Starlink, é a maior provedora de internet via satélite em órbita baixa. A empresa de Elon Musk conta com cerca de 8 mil unidades e 5 milhões de clientes em todo o mundo.

Metas da Amazon

A Amazon está trabalhando para lançar mais satélites Kuiper e cumprir com um cronograma estipulado pela Comissão Federal de Comunicações (FCC). A agência exige que a empresa tenha cerca de 1.600 satélites em órbita até julho de 2026, completando sua constelação de 3.236 satélites até o mesmo mês de 2029. A empresa já agendou 83 lançamentos, dos quais três serão realizados em parceria com a SpaceX

Embora ainda esteja nas fases iniciais do projeto, a Amazon já firmou acordos com governos e espera iniciar seus serviços comerciais ainda em 2025. Até o momento, os investimentos no Kuiper são estimados em cerca de US$ 10 bilhões, podendo chegar a US$ 23 bilhões para construir sua constelação completa.