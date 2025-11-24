50 mil pacotes por hora: como a Jadlog arma sua operação na Black Friday

A Black Friday se tornou o maior teste anual da infraestrutura logística brasileira e, para 2025, a veterana das entregas Jadlog já trabalha com um cenário mais desafiador do que o registrado no ano passado. Para dar conta, a transportadora estruturou um plano que começa bem antes da data de promoções nos e-commerces e se estende até o último despacho de dezembro, período em que o fluxo de compras de Natal mantém a rede em carga máxima.

Internamente, a expectativa é de um aumento próximo de 40% no volume de encomendas entre o dia 29 de novembro, sábado pós-Black Friday, e o fim do ano. O impacto deve se refletir tanto nas viagens de longa distância quanto na chamada última milha. A Jadlog projeta um crescimento de 32% no número total de viagens, ultrapassando a marca de 7 mil deslocamentos ao longo de dezembro.

Centro de distribuição da Jadlog: empresa prevê alta de 40% no volume de encomendas no pico da Black Friday e do Natal (Jadlog/Divulgação)

Para suportar o pico, a empresa realizou a maior expansão física de sua história recente. Foram adicionados quase 24 mil m² de área operacional, 34 docas e uma capacidade de processamento que chega a 50 mil pacotes por hora. Esse reforço é viabilizado pela entrada de novos centros de distribuição em Extrema (MG), Sumaré (SP), São Bernardo do Campo (SP), Pavuna (RJ) e Fortaleza (CE). Segundo o CEO Bruno Tortorello, a estratégia amplia a capilaridade, reduz gargalos e acelera a conexão entre franqueados em períodos de pressão.

O reforço também aparece na malha de longa distância, com 480 veículos adicionais e 30 novas rotas interestaduais, parte do esforço para manter tempos de trânsito estáveis mesmo sob alta volumetria. Já na etapa final da entrega, a Jadlog colocará 2.000 veículos extras à disposição das franquias, além de uma frota de contingência locada para absorver oscilações de demanda.

Tecnologia no centro

Do lado da infraestrutura tecnológica, a companhia montou um plano de contingência de TI para garantir continuidade operacional, um ponto sensível num período em que qualquer falha pode gerar acúmulos de carga. A infraestrutura será apoiada por uma arquitetura redundante, com servidores espelhados e monitoramento ampliado.

O plano também inclui reforço de pessoal: 1.000 colaboradores temporários, plantões estendidos e a adoção de um sistema de atendimento por URA, funcionando de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados pela manhã.

Para uma empresa que lida com o pico do e-commerce como um “modo de guerra” anual, o desenho operacional de 2025 tenta atacar o mesmo problema por três frentes: capacidade física, redundância tecnológica e flexibilidade de rota. Se as projeções de demanda se confirmarem, a Jadlog deve operar, mais uma vez, no limite de sua malha, mas tudo dentro do planejado.