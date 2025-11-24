Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

50 mil pacotes por hora: como a Jadlog arma sua operação na Black Friday

Transportadora projeta mais de 7 mil viagens em dezembro, maior operação da empresa desde a expansão iniciada após gargalos de 2020

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11h01.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 11h07.

A Black Friday se tornou o maior teste anual da infraestrutura logística brasileira e, para 2025, a veterana das entregas Jadlog já trabalha com um cenário mais desafiador do que o registrado no ano passado. Para dar conta, a transportadora estruturou um plano que começa bem antes da data de promoções nos e-commerces e se estende até o último despacho de dezembro, período em que o fluxo de compras de Natal mantém a rede em carga máxima.

Internamente, a expectativa é de um aumento próximo de 40% no volume de encomendas entre o dia 29 de novembro, sábado pós-Black Friday, e o fim do ano. O impacto deve se refletir tanto nas viagens de longa distância quanto na chamada última milha. A Jadlog projeta um crescimento de 32% no número total de viagens, ultrapassando a marca de 7 mil deslocamentos ao longo de dezembro.

Jaglog investe R$ 100 milhões em novo hub logítico em São Paulo

Centro de distribuição da Jadlog: empresa prevê alta de 40% no volume de encomendas no pico da Black Friday e do Natal (Jadlog/Divulgação)

Para suportar o pico, a empresa realizou a maior expansão física de sua história recente. Foram adicionados quase 24 mil m² de área operacional, 34 docas e uma capacidade de processamento que chega a 50 mil pacotes por hora. Esse reforço é viabilizado pela entrada de novos centros de distribuição em Extrema (MG), Sumaré (SP), São Bernardo do Campo (SP), Pavuna (RJ) e Fortaleza (CE). Segundo o CEO Bruno Tortorello, a estratégia amplia a capilaridade, reduz gargalos e acelera a conexão entre franqueados em períodos de pressão.

O reforço também aparece na malha de longa distância, com 480 veículos adicionais e 30 novas rotas interestaduais, parte do esforço para manter tempos de trânsito estáveis mesmo sob alta volumetria. Já na etapa final da entrega, a Jadlog colocará 2.000 veículos extras à disposição das franquias, além de uma frota de contingência locada para absorver oscilações de demanda.

Tecnologia no centro

Do lado da infraestrutura tecnológica, a companhia montou um plano de contingência de TI para garantir continuidade operacional, um ponto sensível num período em que qualquer falha pode gerar acúmulos de carga. A infraestrutura será apoiada por uma arquitetura redundante, com servidores espelhados e monitoramento ampliado.

O plano também inclui reforço de pessoal: 1.000 colaboradores temporários, plantões estendidos e a adoção de um sistema de atendimento por URA, funcionando de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados pela manhã.

Para uma empresa que lida com o pico do e-commerce como um “modo de guerra” anual, o desenho operacional de 2025 tenta atacar o mesmo problema por três frentes: capacidade física, redundância tecnológica e flexibilidade de rota. Se as projeções de demanda se confirmarem, a Jadlog deve operar, mais uma vez, no limite de sua malha, mas tudo dentro do planejado.

Acompanhe tudo sobre:LogísticaBlack Friday

Mais de Tecnologia

Brasil tem potencial para criar 760 mil empregos em bioenergia até 2030, indica estudo

Em alguns países, engenheiros de IA já recebem bônus maiores que banqueiros

Amazon Echo na Black Friday: qual modelo da Alexa vale a pena comprar

Comprei na Black Friday e me arrependi: tenho direito à troca ou devolução?

Mais na Exame

Tecnologia

Brasil tem potencial para criar 760 mil empregos em bioenergia até 2030, indica estudo

Negócios

A estratégia que une IA e ESG e está mudando o rumo de uma gigante global

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 24

Brasil

STF forma maioria para manter prisão preventiva de Bolsonaro