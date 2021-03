O Oscar é do streaming: Netflix e Amazon lideram indicações para o prêmio

Nesta segunda-feira (15), foram anunciadas as indicações para a 93ª edição do Oscar, maior cerimônia de premiação cinematográfica dos Estados Unidos e realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Pelo segundo ano consecutivo, a Netflix recebe mais indicações do que qualquer outro estúdio e sua concorrente, Amazon Prime, também teve um destaque considerável na competição. Outros serviços de streaming, como Apple TV e Disney+, garantiram suas primeiras indicações ao prêmio.

O destaque para produções de serviços de streaming mostra uma mudança significativa no cenário da indústria cinematográfica. Em outras edições, era exigido que os filmes indicados passassem em alguma sessão de cinema em Los Angeles por no mínimo sete dias.

Porém, com a pandemia do novo coronavírus e o deslocamento de diversos lançamentos para as plataformas online, as regras mudaram. Ainda é necessário que o filme transmistido tenha um lançamento futuro em algum cinema e ele precisa ser disponibilizado em um site de streaming exclusivo para membros da votação.

“A Academia acredita firmemente que não há maneira melhor de experimentar a magia dos filmes do que vê-los no teatro”, afirmaram o presidente da Academia, David Rubin, e o CEO Dawn Hudson, em comunicado. “Nosso compromisso com isso é inabalável. No entanto, a pandemia necessita dessa exceção temporária às nossas regras de elegibilidade aos prêmios. Reconhecemos a importância de seu trabalho ser visto e também celebrado, especialmente agora, quando o público aprecia filmes mais do que nunca.”

Netflix e Amazon Prime lideram indicações

Assim como na última edição, a Netflix recebeu mais indicações do que qualquer outro estúdio. O serviço de streaming acumulou 35 indicações no total e seu filme "Mank", de David Fincher, recebeu mais indicações do que qualquer outra produção, se tornando o protagonista da edição com 10 indicações, incluindo "Melhor Filme", "Melhor Ator" para Gary Oldman, "Melhor Atriz Coadjuvante" para Amanda Seyfried e "Melhor Diretor".

O drama histórico "Os Sete de Chicago" também teve seis indicações, incluindo "Melhor Filme". "A Voz Suprema do Blues" recebeu cinco no total, duas dela sendo para "Melhor Ator" e "Melhor Atriz" para Chadwick Boseman, que faleceu em agosto do ano passado, e Viola Davis.

O maior concorrente da Netflix, o Amazon Prime, recebeu 12 indicações ao todo, incluindo "Melhor Filme" para "Sound of Metal" e duas indicações para "Melhor Roteiro Adaptado" com "Borat 2" e "Uma Noite em Miami".

Um começo para Apple TV e Disney+

Os serviços de streaming Apple TV e Disney + garantiram suas primeiras indicações ao Oscar. Elas competem entre si na categoria de "Melhor Animação" com "Soul" da Disney+ e "WolfWalkers" da Apple, que também recebeu uma segunda indicação de "Melhor Som" por "GreyHound".

Apesar desta ser a primeira vez da Disney+ na competição, a Disney e suas subsdiriárias acumulam 15 indicações. Distribuído pela plataforma Hulu (que pertence à Disney) nos Estados Unidos, "Nomadland" totalizou 6 indicações e é o favorito para ganhar "Melhor Filme".

"The United States vs. Billie Holiday" do Hulu teve Andra Day indicada para "Melhor Atriz". Já "O Grande Ivan" da Disney+ recebeu uma única indicação por "Melhores Efeitos Visuais".